Άγριο επεισόδιο στην Κω: Τρεις ανήλικοι έκλεψαν δύο αυτοκίνητα – Ο ένας επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί, ηλικίας 15 έως 17 ετών, συνελήφθησαν στην Κω για την κλοπή δύο ΙΧ αυτοκινήτων στις 9 και 10 Αυγούστου. Κατά τη σύλληψη, ένας εκ των ανηλίκων φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς, ενώ συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το βράδυ της Τρίτης συνελήφθησαν στην Κω τρεις ανήλικοι αλλοδαποί, ηλικίας από 15 έως 17 ετών, για κλοπή δύο ΙΧ αυτοκινήτων.
  • Κατά τη διάρκεια του εντοπισμού τους, ο ένας από τους 17χρονους φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς και να επιτέθηκε εναντίον τους.
  • Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν και οι μητέρες των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το βράδυ της Τρίτης συνελήφθησαν στην Κω από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων,  τρεις ανήλικοι αλλοδαποί, ηλικίας από 15 έως 17 ετών, για κλοπή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται ότι στις 9 και 10 Αυγούστου αφαίρεσαν δύο ΙΧ  αυτοκίνητα.

Τα δύο οχήματα εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές, κατασχέθηκαν και στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.

Κατά τη διάρκεια του εντοπισμού των ανηλίκων, ο ένας από τους δύο 17χρονους φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς και να επιτέθηκε εναντίον τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει και κατηγορία για βία κατά υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν και οι μητέρες των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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