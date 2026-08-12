Άγριο επεισόδιο στην Κω: Τρεις ανήλικοι έκλεψαν δύο αυτοκίνητα – Ο ένας επιτέθηκε στους αστυνομικούς

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Το βράδυ της Τρίτης συνελήφθησαν στην Κω από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, τρεις ανήλικοι αλλοδαποί, ηλικίας από 15 έως 17 ετών, για κλοπή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται ότι στις 9 και 10 Αυγούστου αφαίρεσαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Τα δύο οχήματα εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές, κατασχέθηκαν και στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.

Κατά τη διάρκεια του εντοπισμού των ανηλίκων, ο ένας από τους δύο 17χρονους φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς και να επιτέθηκε εναντίον τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει και κατηγορία για βία κατά υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν και οι μητέρες των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ