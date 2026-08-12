Βαρύ πένθος για τον Θάνο Κλωνόπουλο – Πέθανε ο πατέρας του

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Δύσκολες στιγμές βιώνει ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Θάνος Κλωνόπουλος, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα ο Θάνος Κλωνόπουλος δημοσίευσε μια φωτογραφία του πατέρα του και τη συνόδευσε με συγκινητικά λόγια.

«Αντίο μπαμπά… Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος μας… Αλλά στο ξαφνικό τέλος του, ελπίζω να κατάφερα να σε κάνω υπερήφανο», έγραψε ο δημοσιογράφος.