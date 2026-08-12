Σάλος στη Νότια Κορέα: Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία φέρεται να πλήρωνε σεξουαλικές υπηρεσίες για ξένους διαιτητές

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Σάλος έχει ξεσπάσει στο ποδόσφαιρο της Νότιας Κορέας μετά την αποκάλυψη κυβερνητικής έρευνας, σύμφωνα με την οποία η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας (KFA) πλήρωνε για «σεξουαλική διασκέδαση» ξένων διαιτητών και ποδοσφαιρικών αξιωματούχων, πριν ή μετά από διεθνείς αγώνες.

Η υπόθεση αφορά περιστατικά της περιόδου 2011-2012 και προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση καθώς μεταξύ των αναμετρήσεων που συνδέονται με τις επίμαχες δαπάνες βρίσκονταν προκριματικοί αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η KFA προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τέτοιες πρακτικές δεν συμβαίνουν σήμερα.

Η έκθεση που έμεινε στο συρτάρι για μία δεκαετία

Η έρευνα είχε πραγματοποιηθεί το 2016 από το υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού της Νότιας Κορέας, στο πλαίσιο ελέγχου για φαινόμενα διαφθοράς στην KFA. Ωστόσο, η έκθεση δεν είχε δημοσιοποιηθεί.

Τα στοιχεία ήρθαν στο φως μόλις την περασμένη εβδομάδα, όταν το νοτιοκορεατικό τηλεοπτικό δίκτυο JTBC απέκτησε την έκθεση και αποκάλυψε το περιεχόμενό της.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο απέκτησε και το CNN από το γραφείο της βουλευτή Τζιν Σουν-μι, η KFA πλήρωσε για «σεξουαλική διασκέδαση» σε χώρους μασάζ τουλάχιστον οκτώ φορές μέσα σε περίπου έναν χρόνο, για ξένους διαιτητές και άλλους αξιωματούχους που επισκέπτονταν τη Νότια Κορέα.

Συνολικά δαπανήθηκαν σχεδόν 5,6 εκατομμύρια γουόν, περίπου 3.950 δολάρια.

Τέσσερις διαιτητές σε χώρο μασάζ μετά τον αγώνα

Μία από τις περιπτώσεις που καταγράφονται στην κυβερνητική έκθεση αφορά τον αγώνα της Νότιας Κορέας με το Ομάν στις 21 Σεπτεμβρίου 2011, στο πλαίσιο της προσπάθειας πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, τέσσερις διαιτητές που είχαν συμμετάσχει στον αγώνα φέρεται να μεταφέρθηκαν από την KFA σε χώρο μασάζ, όπου η Ομοσπονδία πλήρωσε 760.000 γουόν, περίπου 536 δολάρια.

Όταν οι υπάλληλοι της Ομοσπονδίας κατέθεσαν τα σχετικά παραστατικά, φέρεται να παρουσίασαν ψευδώς τη δαπάνη ως χρήματα που είχαν καταβληθεί για ποτά μετά τον αγώνα.

Παρόμοιο περιστατικό καταγράφεται στις 29 Φεβρουαρίου 2012, πριν από τον κρίσιμο αγώνα της Νότιας Κορέας με το Κουβέιτ για τα προκριματικά του Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014.

Ακόμη μία περίπτωση αφορά αξιολογητή διαιτησίας στις 14 Μαρτίου 2012, όταν η Νότια Κορέα αντιμετώπιζε το Κατάρ σε προκριματικό αγώνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με την έκθεση, οι επίμαχες χρεώσεις εμφανίζονταν στα παραστατικά ως γεύματα, ποτά ή απλά μασάζ.

Σεξουαλικές υπηρεσίες και για Κινέζους αξιωματούχους

Η νοτιοκορεατική Ομοσπονδία φέρεται επίσης να πλήρωσε για σεξουαλικές υπηρεσίες για τρεις αξιωματούχους της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Κίνας, οι οποίοι βρίσκονταν στη χώρα στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής διαιτητών.

Η έκθεση δεν αναφέρει τις εθνικότητες των υπόλοιπων διαιτητών που εμπλέκονται.

Ωστόσο, ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιαπωνίας (JFA) διερευνά καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες τέσσερις Ιάπωνες διαιτητές ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η JFA επιβεβαίωσε στο CNN ότι «διερευνά επί του παρόντος το ζήτημα».

«Γινόταν με την έγκριση της Ομοσπονδίας»

Η κυβερνητική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν επρόκειτο απλώς για μεμονωμένη συμπεριφορά ενός υπαλλήλου, αλλά για θεσμικό πρόβλημα.

Οι περισσότερες σχετικές ενέργειες φέρεται να διεκπεραιώνονταν από έναν εργαζόμενο, αλλά, σύμφωνα με την έρευνα, πραγματοποιούνταν με την έγκριση της Ομοσπονδίας.

Οι ελεγκτές εξέτασαν στοιχεία από τις εταιρικές πιστωτικές κάρτες της KFA και πήραν καταθέσεις από εργαζομένους. Οι τελευταίοι φέρεται να παραδέχθηκαν ότι τα ποσά που καταβάλλονταν σε χώρους μασάζ περιλάμβαναν πληρωμές για σεξουαλικές υπηρεσίες, υποστηρίζοντας ότι αυτές παρέχονταν έπειτα από αιτήματα ξένων διαιτητών.

Παρά τα στοιχεία από τις πιστωτικές κάρτες, η εισαγγελία έκρινε τον Δεκέμβριο του 2017 ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και δεν προχώρησε περαιτέρω την υπόθεση.

Η δημόσια συγγνώμη

Μετά τις νέες αποκαλύψεις, η KFA εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί από σειρά υποθέσεων που αφορούν την Ομοσπονδία, μεταξύ των οποίων και τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «τέτοιου είδους ανάρμοστη συμπεριφορά ή κατάχρηση εταιρικών καρτών δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση σήμερα».

Η Ομοσπονδία ανέφερε επίσης ότι από το 2013 εφαρμόζει σύστημα εταιρικών καρτών που δεν επιτρέπει πληρωμές σε χώρους όπως κέντρα μασάζ ή καραόκε.

Σήμερα, σύμφωνα με την KFA, χρησιμοποιούνται ξεχωριστοί σύνδεσμοι για την εξυπηρέτηση των διαιτητών. Η Ομοσπονδία καλύπτει μετακινήσεις, διαμονή και γεύματα, ενώ τα δώρα περιορίζονται σε αναμνηστικά, όπως το κόκκινο τζίνσενγκ.

Το υπουργείο Αθλητισμού της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε ότι είχε παραπέμψει την υπόθεση για περαιτέρω διερεύνηση και είχε ζητήσει από την KFA να λάβει μέτρα.

«Παρότι το περιστατικό συνέβη πριν από περίπου δέκα χρόνια, το υπουργείο παρακολουθεί στενά το ζήτημα λόγω της σοβαρότητάς του», ανέφερε.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νότιας Κορέας, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με έντονη δημόσια κριτική μετά την απογοητευτική παρουσία της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ του 2026 και τις καταγγελίες για έλλειψη διαφάνειας στην επιλογή του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή.

Μετά τον αποκλεισμό της Νότιας Κορέας από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ακόμη και ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζε Μιουνγκ, είχε ζητήσει να διερευνηθούν οι πρακτικές της Ομοσπονδίας, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του.