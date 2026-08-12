Στο «κενό» οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ – «Δεν υπάρχουν συζητήσεις για εκεχειρία» δηλώνει αξιωματούχος της Τεχεράνης

Παρά τις επιδιώξεις της κυβέρνησης του Πακιστάν να συνεχίσουν έχουν κρίσιμο διαπραγματευτικό ρόλο στις σχέσεις Ιράν με ΗΠΑ, σήμερα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις για παράταση της μεταξύ τους εκεχειρίας, καθότι η συμφωνία της Ελβετίας δεν τηρήθηκε».

Η δήλωση υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters με τον όρο διατήρησης της ανωνυμίας του έρχεται σε συνέχεια του δημοσιεύματος του τουρκικού ειδησεογραφικού πρακτορείου «Anadolu», το οποίο επικαλείται πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης και ανέφερε ότι «η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν να παρατείνουν την 60ήμερη εκεχειρία βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο» στην Ελβετία.

Τότε, η συμφωνία όριζε «την κήρυξη άμεσου και μόνιμου τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα». Ωστόσο, η συμφωνία γρήγορα κατέρρευσε, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι «η συμφωνία τελείωσε την 7η Ιουλίου», ενώ μια εβδομάδα αργότερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε δηλώσει ότι «η συμφωνία αναστέλλεται».

«Δεν υπάρχει καμία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις»

«Δεν υπάρχει συζήτηση για παράταση, επειδή, από την οπτική του Ιράν, δεν υπάρχει περίοδος που ξεκίνησε και επομένως δεν υπάρχει τίποτα προς παράταση. Οι ΗΠΑ παραβίασαν την ενδιάμεση συμφωνία 48 ώρες μετά την επίτευξη της και αποχώρησαν από αυτήν λίγες ημέρες αργότερα», τόνισε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

«Ένα από τα ζητήματα που συζητούνται μέσω μεσολαβητών είναι η επιστροφή των ΗΠΑ στην ενδιάμεση συμφωνία και ο καθορισμός ενός χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή των δεσμεύσεων. Δεν έχει σημειωθεί απολύτως καμία πρόοδος σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο ίδιος υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

Τι ζητούσαν οι δυο πλευρές

Στην Ελβετία, οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ είχαν συμφωνηθεί περίοδος εκεχειρίας 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης, εντός του οποίου το Ιράν και οι ΗΠΑ θα συζητούσαν τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον για περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης με την προϋπόθεση της άρσης των κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά της η Τεχεράνη είχε θέσει μια σειρά από απαιτήσεις, όπως η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο και οι εξαιρέσεις για το Ιράν για πώληση του πετρελαίου του, οι οποίος είχαν θεωρηθεί απαραίτητες πριν από την έναρξη μίας ακόμη περιόδου διαπραγματεύσεων.

Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Για το φλέγον ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, πάντως, χθες ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ διεμήνυσε: «Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν».

«Οι ΗΠΑ πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό, ενώ άλλοι όροι έχουν διαβιβαστεί στις ΗΠΑ από μεσολαβητές», ανέφερε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, όπως μετέδωσε ιρανικό το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.