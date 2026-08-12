Νίκος Γκάλης: Το μήνυμα ενότητας μετά την επίθεση στη Λίσα Ιτόγια – «Τα μόνα χρώματα στις Εθνικές ομάδες είναι τα γαλανόλευκα»

Ο Νίκος Γκάλης τοποθετήθηκε με μήνυμα κατά του ρατσισμού και υπέρ της ενότητας, με αφορμή τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε η 16χρονη αθλήτρια της Εθνικής Κορασίδων, Λίσα Ιτόγια.

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Νίκος Γκάλης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νίκος Γκάλης: Τοποθετήθηκε με ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά του ρατσισμού και υπέρ της ενότητας, με αφορμή τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε η Λίσα Ιτόγια.
  • Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ έλαβε θέση στο πλευρό της 16χρονης αθλήτριας και όλων των αθλητών που φορούν τη φανέλα με το εθνόσημο, τονίζοντας πως δεν κάνει διακρίσεις.
  • Μέσω Facebook, ο Νίκος Γκάλης δήλωσε: «Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις Εθνικές μας Ομάδες».

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Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά του ρατσισμού και υπέρ της ενότητας τοποθετήθηκε ο Νίκος Γκάλης, με αφορμή τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε η Λίσα Ιτόγια.

Η 16χρονη αθλήτρια της Εθνικής Κορασίδων βρέθηκε στο επίκεντρο απαράδεκτων σχολίων, με τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ να παίρνει θέση και να στέκεται στο πλευρό της ίδιας, αλλά και όλων των αθλητών και αθλητριών που φορούν τη φανέλα με το εθνόσημο.

Ο Νίκος Γκάλης επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσω Facebook, δίνοντας έμφαση σε αυτό που πρέπει να ενώνει όλους τους Έλληνες αθλητές: τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του συμπεριέλαβε φωτογραφίες τόσο της Λίσα Ιτόγια όσο και του Γιώργου Μοναμά, ο οποίος αγωνίζεται με την Εθνική Παίδων U16, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αναδείξει πως το εθνόσημο δεν κάνει διακρίσεις.

«Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις Εθνικές μας Ομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γκάλης.

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