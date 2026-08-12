Τραμπ: «Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ – Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη»

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Νέα ανάρτηση για το Ιράν και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον τον «απόλυτο έλεγχο» της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού και αφήνοντας να εννοηθεί ότι σκοπεύουν να τον διατηρήσουν.

«Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συνέχεια στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, υποστηρίζοντας ότι «αποκαλείται από όλους “ΤΕΙΧΟΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ”» και ότι «δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει το Ιράν γι’ αυτό».

«Δεν έχουν Ναυτικό, δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Τεχεράνης, παρουσιάζοντας μια εικόνα στρατιωτικής και οικονομικής κατάρρευσης του Ιράν.

«Δεν έχουν Ναυτικό, δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία, οι στρατιώτες που τους έχουν απομείνει είναι απλήρωτοι, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί και τρέπονται σε φυγή και η “ηγεσία” τους είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αβέβαιη», ανέφερε.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον οικονομικούς πόρους.

«Δεν έχουν χρήματα. Η χώρα τους είναι “διαλυμένη”. Το μόνο που έχουν είναι FAKE NEWS και πληθωρισμό 300%, που γίνεται όλο και χειρότερος», έγραψε.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν ισχυρισμούς του ίδιου του Αμερικανού προέδρου.

«Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη»

Ο Τραμπ έκλεισε την ανάρτησή του υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει χάσει την ισχύ που διέθετε στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη, δεν είναι πλέον ο νταής της Μέσης Ανατολής», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο ολοκλήρωσε την ανάρτησή του, γράφοντας: «Δόξα στον Αλλάχ!», προτού υπογράψει με κεφαλαία γράμματα «Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου και οποιαδήποτε μεταβολή στον έλεγχό τους ή στη δυνατότητα ελεύθερης ναυσιπλοΐας έχει ευρύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες.