ΗΠΑ: Οι πράκτορες της ICE θα αποκτήσουν «ηλεκτρικά γάντια» που προκαλούν σοκ έως 380 βολτ

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Η αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σχεδιάζει να δαπανήσει έως και 20 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά ειδικών γαντιών που μπορούν να προκαλούν ηλεκτρικό σοκ, με στόχο να εξοπλίσει πράκτορες και στελέχη που πραγματοποιούν επιχειρήσεις και συλλήψεις.

Σύμφωνα με έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), η ICE υπολογίζει ότι θα διαθέσει 10 έως 20 εκατ. δολάρια για τις συσκευές CTG 5 G.L.O.V.E. Πρόκειται ουσιαστικά για γάντια τα οποία φορούν οι πράκτορες και τα οποία, όταν ενεργοποιούνται και έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα ενός ανθρώπου, μπορούν να του προκαλέσουν ηλεκτρικό σοκ.

Η κατασκευάστρια εταιρεία Compliant Technologies τα παρουσιάζει ως μέσο «αποκλιμάκωσης» μιας επικίνδυνης αντιπαράθεσης και όχι ως όπλο τιμωρίας.

Η σχεδιαζόμενη αγορά προκαλεί ήδη αντιδράσεις οργανώσεων για τα πολιτικά δικαιώματα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ICE βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί στις επιχειρήσεις σύλληψης μεταναστών.

Πώς λειτουργούν τα «ηλεκτρικά γάντια»

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, τα γάντια μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτρική εκκένωση με μέγιστη τάση έως 380 βολτ, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να διαταράσσει προσωρινά την ικανότητα του ατόμου να πραγματοποιεί συντονισμένες μυϊκές κινήσεις.

Για να λειτουργήσουν, πρέπει να αγγίξουν απευθείας το δέρμα, καθώς το ηλεκτρικό σοκ δεν μεταδίδεται αποτελεσματικά μέσα από ρούχα ή μαλλιά.

Το εγχειρίδιο αναφέρει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερα από δύο γάντια ταυτόχρονα πάνω σε ένα άτομο και, σε πολλές περιπτώσεις, η εφαρμογή τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, όταν ένας αστυνομικός ή πολίτης θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο, προβλέπεται η χρήση τους μέχρι να επιτευχθεί «έλεγχος και συμμόρφωση» ή να κριθεί αναγκαία η προσφυγή σε ισχυρότερο επίπεδο βίας.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η συσκευή προορίζεται για αστυνομικούς, σωφρονιστικούς υπαλλήλους, προσωπικό ασφαλείας, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στρατιωτικούς.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι τα γάντια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο τιμωρίας, ούτε απλώς επειδή κάποιος αντιμιλά ή αρνείται λεκτικά να συμμορφωθεί. Συνιστά επίσης να μην χρησιμοποιούνται σε άτομα υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά και άτομα με σοβαρές αναπηρίες.

Οι πράκτορες που θα τα χρησιμοποιούν θα πρέπει να έχουν λάβει ειδική πιστοποίηση και να επαναπιστοποιούνται κάθε δύο χρόνια.

Η ICE μπορεί να τα έχει στη διάθεσή της το 2027

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας περιγράφει επίσημα τα γάντια ως «συσκευή αγώγιμης απόσπασης προσοχής και αποκλιμάκωσης» και προβλέπει ότι θα διατεθούν σε πράκτορες δύο βασικών υπηρεσιών της ICE: της Homeland Security Investigations (HSI) και της Enforcement and Removal Operations (ERO), η οποία είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για συλλήψεις και απελάσεις μεταναστών.

Οι συσκευές προβλέπεται να έχουν παραδοθεί έως τις 31 Μαρτίου 2027. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσα γάντια σκοπεύει να αγοράσει η κυβέρνηση, πόσο θα κοστίζει το καθένα ούτε πότε ακριβώς θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται.

Το DHS εξετάζει μάλιστα την ανάθεση της σύμβασης χωρίς διαγωνισμό, με τη σχετική διαδικασία να μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Το σχέδιο έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τις αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιούν περίπου 2.000 συλλήψεις μεταναστών ημερησίως, ενώ η ICE δέχεται επικρίσεις για τη χρήση επιθετικών και, σύμφωνα με τους επικριτές της, επικίνδυνων τακτικών.

«Συμμόρφωση μέσα σε τρία δευτερόλεπτα»

Παρόμοια ηλεκτρικά γάντια έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε σωφρονιστικά ιδρύματα στις ΗΠΑ.

Το 2024 είχε ανακοινωθεί ότι οι φυλακές της κομητείας Οκλαχόμα θα χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικά γάντια της ίδιας εταιρείας, ικανά να προκαλέσουν ηλεκτρική εκκένωση τουλάχιστον 210 βολτ.

Εκπρόσωπος της εταιρείας στην Οκλαχόμα είχε υποστηρίξει τότε ότι η τεχνολογία δεν προκαλεί τραυματισμό, αλλά διεγείρει το περιφερικό νευρικό σύστημα και προκαλεί μια έντονη αισθητηριακή αντίδραση.

«Συνήθως επιτυγχάνουμε συμμόρφωση μέσα σε τρία δευτερόλεπτα», είχε δηλώσει.

Ο Τζον Πίτερς, πρόεδρος του Institute for the Prevention of In-Custody Deaths, περιέγραψε στο Associated Press την αίσθηση που προκαλεί η συσκευή ως «άμεση και οξεία», παρομοιάζοντάς την με τσίμπημα μέλισσας.

Υπάλληλοι είχαν κατηγορηθεί για χρήση τους σε κρατούμενο

Η τεχνολογία έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο υποθέσεων κατάχρησης.

Το 2022, δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι σε κέντρο κράτησης της Νότιας Καρολίνας κατηγορήθηκαν ότι ξυλοκόπησαν και υπέβαλαν σε ηλεκτρικά σοκ έναν κρατούμενο χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, φορετή συσκευή G.L.O.V.E., σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών Αρχών που επικαλέστηκε ο αμερικανικός Τύπος.

Οι προηγούμενες αυτές υποθέσεις εντείνουν τις ανησυχίες οργανώσεων για τα πολιτικά δικαιώματα σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί εάν η τεχνολογία χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα από την ICE.

«Συνταγή για να προκληθεί βλάβη στους πολίτες»

Η Κίκα Μάτος, πρόεδρος του National Immigration Law Center, χαρακτήρισε την προοπτική εξοπλισμού των πρακτόρων με τα γάντια «αηδιαστική και βάρβαρη».

Έντονες αντιδράσεις εξέφρασε και η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU).

Η Τζεν Ρόλνικ Μπορκέτα, στέλεχος της οργάνωσης αρμόδιο για ζητήματα αστυνόμευσης, αμφισβήτησε την ανάγκη χρήσης μιας τέτοιας συσκευής στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

«Η ICE πέρασε τον τελευταίο χρόνο δείχνοντας στη χώρα ότι καταφεύγει υπερβολικά γρήγορα στη χρήση βίας. Τώρα θα μπορεί να προκαλεί ηλεκτρικά σοκ με το απλό πάτημα ενός κουμπιού, ενδεχομένως χωρίς κανείς άλλος να μπορεί να δει ότι το κάνει», ανέφερε.

«Η εισαγωγή γαντιών που μπορούν τόσο εύκολα να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν τρομερό πόνο στις επαφές με πολίτες αποτελεί συνταγή για την πρόκληση βλάβης», πρόσθεσε.