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Σύρος: Ναυαγοσώστρια έσωσε 16χρονη που έπεσε από μώλο σε παραλία

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 11 Αυγούστου, στην παραλία της Βάρης στη Σύρο, όταν μία 16χρονη τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από τον μώλο. Η ναυαγοσώστρια Παρασκευή από την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής επενέβη άμεσα, ακινητοποίησε τον αυχένα της ανήλικης και τη μετέφερε με ασφάλεια στην ακτή με τη βοήθεια λουόμενου, όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Η ψυχραιμία και ο επαγγελματισμός της ναυαγοσώστριας αποδείχθηκαν καθοριστικοί για την αίσια έκβαση του περιστατικού.

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Nαυαγοσώστρια/ Σύρος
Πηγή: Cyclades24.gr
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό περιστατικό στη Σύρο: Μια 16χρονη τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από τον μώλο στην παραλία της Βάρης.
  • Η ναυαγοσώστρια Παρασκευή επενέβη άμεσα με σανίδα διάσωσης, ακινητοποιώντας τον αυχένα της ανήλικης και διασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά της στην ακτή με τη βοήθεια λουόμενου.
  • Η 16χρονη παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, διατηρώντας τις αισθήσεις της αλλά σε κατάσταση σοκ, με την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της ναυαγοσώστριας να αποδεικνύονται καθοριστικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 11 Αυγούστου, στην παραλία της Βάρης στη Σύρο, όταν μία 16χρονη τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από τον μώλο.

Η έγκαιρη αντίδραση της ναυαγοσώστριας, που βρισκόταν στην παραλία αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά οργανώθηκε η διάσωση και η ασφαλής μεταφορά της τραυματισμένης ανήλικης στην ακτή.

Άμεση επέμβαση με σανίδα διάσωσης

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:45, όταν η 16χρονη, έπεσε από τον μώλο και τραυματίστηκε.

Η ναυαγοσώστρια Παρασκευή, από την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.), αντιλήφθηκε άμεσα τι είχε συμβεί και έσπευσε στο σημείο με τη σανίδα διάσωσης.

Με ψυχραιμία και ιδιαίτερη προσοχή, προσέγγισε την τραυματισμένη κοπέλα, προχωρώντας στην ακινητοποίηση του αυχένα της με αυχενικό κολάρο, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επιδείνωσης του τραυματισμού, κατά τη μεταφορά.

Με τη βοήθεια λουόμενου στην ακτή

Στη συνέχεια, με τη συνδρομή ενός λουόμενου, η 16χρονη μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή. Εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη διατηρούσε τις αισθήσεις της, ωστόσο βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό.

Πηγή: Cyclades 24

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