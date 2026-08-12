Θεσπρωτία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα – Σηκώθηκαν και 3 εναέρια μέσα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8), αυτή τη φορά στη Θεσπρωτία.

Συγκεκριμένα εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σαγιάδα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:15.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Φιλιατών.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).