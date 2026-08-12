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Θεσπρωτία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα – Σηκώθηκαν και 3 εναέρια μέσα

Θεσπρωτία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα – Σηκώθηκαν και 3 εναέρια μέσα

Νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσπρωτία, συγκεκριμένα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σαγιάδα.
  • Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8), αυτή τη φορά στη Θεσπρωτία.

Συγκεκριμένα εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σαγιάδα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:15.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Φιλιατών.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

 

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