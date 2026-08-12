Θεσπρωτία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα – Σηκώθηκαν και 3 εναέρια μέσα

Νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8), αυτή τη φορά στη Θεσπρωτία.
Συγκεκριμένα εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σαγιάδα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:15.
Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Φιλιατών.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).