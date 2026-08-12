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«Θαύματα» πάνω από τα συντρίμμια στην Κολομβία: Απεγκλώβισαν 32χρονη έπειτα από 36 ώρες – Δύο αδέλφια επέζησαν από 2ο σεισμό μέσα σε 2 μήνες

Ο καταστροφικός σεισμός 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τα δυτικά της Κολομβίας προκάλεσε τον θάνατο σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και άφησε 2.595 τραυματίες, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ συγκλονιστικές ιστορίες επιβίωσης, όπως η διάσωση της 35χρονης Ντανιέλα Λάργκο και η περιπέτεια δύο αδελφών που επέζησαν από δεύτερο σεισμό, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

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Διεθνή Νέα

Κολομβία σεισμός
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δραματική μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους και άφησε πίσω του χιλιάδες τραυματίες.
  • Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται μαζικά για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, με χώρες και οργανισμούς να στέλνουν υποστήριξη, ενώ η Starlink προσφέρει δωρεάν ίντερνετ στους πληγέντες.
  • Συγκλονιστικές ιστορίες επιβίωσης βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όπως η διάσωση 35χρονης έπειτα από 36 ώρες στα συντρίμμια και δύο αδελφών που επέζησαν από δεύτερο σεισμό μέσα σε δύο μήνες.

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Δραματική μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια, μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τα δυτικά της χώρας.

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Ενώ οι ελπίδες εξασθενούν καθώς συμπληρώνονται οι κρίσιμες πρώτες ώρες, η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται μαζικά για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παράλληλα, συγκλονιστικές ιστορίες επιβίωσης βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

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Αγωνία στα συντρίμμια

Οι έρευνες για τον εντοπισμό ζωντανών στα συντρίμμια έγιναν ακόμη πιο απεγνωσμένες την Τετάρτη, καθώς τα σωστικά συνεργεία εξαντλούν τα χρονικά περιθώρια για την ανεύρεση επιζώντων με σημεία ζωής.

Η καταστροφή δοκιμάζει τη νέα κυβέρνηση του προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τη φυσική καταστροφή, αλλά και την κοινωνία των πολιτών που πιέζει για την παροχή βοήθειας στις πιο ευάλωτες κοινότητες.

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Μέχρι την Τρίτη, ο Ντε λα Εσπριέγια δήλωσε ότι ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στοιχίζει τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και αφήνει 2.595 τραυματίες στα δυτικά της χώρας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τουλάχιστον 195 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, αν και βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται πολίτες ανεβάζουν αυτόν τον αριθμό κοντά στις 4.000.

Τα σωστικά συνεργεία συνέχισαν να ψάχνουν στα συντρίμμια καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο, όπως το Κάλι, η Περέιρα, το Μανιζάλες και το Κιμπντό.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θεωρούν τις πρώτες 48 έως 72 ώρες καθοριστικές για τη διάσωση επιζώντων, αν και αυτό το όριο μπορεί να παραταθεί εάν υπάρχει πρόσβαση σε τροφή και νερό.

Σε πολλές περιοχές, η επίσημη ανταπόκριση δυσχεραίνεται από τις βαθιές κρίσεις της ακραίας φτώχειας και των ενόπλων συγκρούσεων που προκαλεί εκτοπισμούς εδώ και δεκαετίες.

«Αυτός ο σεισμός επιδεινώνει μια ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση και υπάρχει ανάγκη για αυξημένη υποστήριξη στην ανθρωπιστική ανταπόκριση», δήλωσε ο Τζοβάνι Ρίτζο, διευθυντής του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (NRC) στην Κολομβία.

Η ειρηνευτική συμφωνία του 2016 μεταξύ ανταρτών και κυβέρνησης, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ένοπλη σύγκρουση, ενδέχεται να επιτρέψουν σε οργανώσεις να διανείμουν τρόφιμα και υλικά έκτακτης ανάγκης ταχύτερα, όπως δήλωσε η Μαρία Χοσέ Τόρες, συντονίστρια του ΟΗΕ στην Κολομβία.

Οργανώσεις βρίσκονται ήδη σε πληγείσες από τη σύγκρουση περιοχές λόγω της ειρηνευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου του Τσοκό που βρέθηκε στο επίκεντρο του σεισμού.

«Έχουμε παρουσία στο πεδίο. Επομένως, η ικανότητά μας να είμαστε εκεί, παρόντες με τον κόσμο, πιστεύω ότι έχει αυξηθεί εκθετικά», ανέφερε η Τόρες σε δήλωσή της την Τρίτη.

Διεθνής κινητοποίηση και η πρωτοβουλία της Starlink

Η βοήθεια από άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς συνεχίζει να καταφθάνει. Το Βατικανό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξέφρασαν τη στήριξή τους.

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε την αλληλεγγύη του στα θύματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε στη διάθεση των αρχών το δορυφορικό σύστημα Copernicus για την εκτίμηση της καταστροφής, ενώ διεθνή ιδρύματα δεσμεύτηκαν για κονδύλια έκτακτης ανάγκης.


Οι ΗΠΑ προσέφεραν πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, ενώ η Πρόεδρος του Μεξικού δήλωσε έτοιμη να στείλει εκατοντάδες διασώστες, υγειονομικό προσωπικό, τόνους υγειονομικού υλικού και εξοπλισμό.

Μάλιστα, η μεξικανική εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης Topos USAR BREC επιδιώκει να μεταβεί στην Κολομβία από τη Βενεζουέλα.


Το απόγευμα της Τρίτης, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα στείλει τις επόμενες ημέρες δύο αεροπλάνα με 100 τόνους βοήθειας.

«Οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες και ολόκληρο τον λαό της Κολομβίας», έγραψε ο Μπουκέλε στο X.


Παράλληλα, η εταιρεία δορυφορικού διαδικτύου του Έλον Μασκ, Starlink, ανακοίνωσε τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών ίντερνετ στους πληγέντες στους πιο πληγέντες νομούς (Τσόκο, Κάλντας, Βάγιε ντελ Κάουκα, Ρισαράλντα και Κιντίο).


Σε συνεργασία με την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών (UNGRD), η εταιρεία στοχεύει στην αποκατάσταση των επικοινωνιών εκεί όπου οι υποδομές κατέρρευσαν — μια τακτική που εφάρμοσε πρόσφατα και στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς του Ιουνίου 2026.

Συγκλονιστικές ιστορίες επιβίωσης

Διάσωση έπειτα από 36 ώρες στα συντρίμμια

Στην πόλη Περέιρα του νομού Ρισαράλντα, η 32χρονη Ντανιέλα Λάργκο εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια κτιρίου στο κέντρο της πόλης. Η οικογένειά της και η μητέρα της την αναζητούσαν ασταμάτητα μέχρι που διαπίστωσαν ότι ήταν παγιδευμένη.


Έπειτα από μια γιγαντιαία επιχείρηση 10 ωρών, στην οποία οι διασώστες χρειάστηκε να σκάψουν δύο φορές, τοποθετώντας της μάσκα οξυγόνου και τρυπώντας τέσσερις πλάκες τσιμέντου ενώ παράλληλα άνοιγαν υπόγειο τούνελ, η γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή έπειτα από 36 ώρες.


«Έπειτα από 36 ώρες κάτω από τα συντρίμμια, η 32χρονη Ντανιέλα Λάργκος Σάντσες διασώθηκε ζωντανή. Σε μια συντονισμένη προσπάθεια με την Πυροσβεστική της Περέιρα και την PONALSAR, η ομάδα μας USAR κατάφερε να σώσει άλλη μια ζωή», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μπογκοτά.

Δύο αδέλφια επέζησαν από δύο σεισμούς, σε δύο μήνες

Μια άλλη συγκλονιστική ιστορία αποκάλυψε η εφημερίδα New York Times. Ο 17χρονος Ουίντερ και ο 15χρονος Ντέιβι Ντελφίν, δύο αδέλφια από τη Βενεζουέλα, επέζησαν από δύο ισχυρούς σεισμούς μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες.


Στις 24 Ιουνίου 2026, ο σεισμός στη Βενεζουέλα κατέστρεψε το σπίτι τους στη Λα Γκουάιρα και στοίχισε τη ζωή στη 35χρονη μητέρα τους, Γιουσμάνι, στον 10χρονο αδελφό τους και στην 69χρονη γιαγιά τους, Κάρμεν.

Για 26 ημέρες, τα δύο αγόρια μαζί με τον 44χρονο πατέρα τους, Ντέιβιντ Ντελφίν, έσκαβαν στα συντρίμμια του 12ώροφου κτιρίου μέχρι να βρουν τις σορούς των δικών τους.


Μετά την τραγωδία, η οικογένεια μετακόμισε στο Κάλι της Κολομβίας για να κάνει μια νέα αρχή. Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο σεισμός τους χτύπησε ξανά.

Τα παιδιά κατάφεραν να βγουν γρήγορα από το σπίτι, ενώ ο πατέρας τους, που έλειπε, έτρεξε έντρομος φοβούμενος ότι θα ζούσε τον ίδιο εφιάλτη, μέχρι που τελικά επανενώθηκαν σώοι.


«Δάκρυα στα μάτια μου και όλα αυτά, γιατί φοβόμουν αυτό που είχα ήδη ζήσει, αυτό που είχαν ζήσει τα παιδιά μου. Δεν θέλω να συμβεί τίποτα στα παιδιά μου», δήλωσε ο πατέρας μετά τον σεισμό.

Τα δύο αδέλφια, που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν ξανά το σπίτι τους φοβούμενοι μετασεισμούς, κατάφεραν για δεύτερη φορά να βγουν ζωντανά μέσα από μια ανείπωτη δοκιμασία.

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