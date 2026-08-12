Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 2

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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ελληνικό – Ανθούπολη.

Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές

Νωρίτερα σήμερα υπήρξε διακοπή των δρομολογίων, καθώς ένας άνδρας έπεσε στις γραμμές του μετρό, στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος», κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο έσπευσαν ένα ασθενοφόρο και μία μηχανή του ΕΚΑΒ.

Τελικά, ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός το μεσημέρι και η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».