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Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 2

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό αποκαταστάθηκε πλήρως, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, μετά από διακοπή δρομολογίων λόγω θανατηφόρου συμβάντος. Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τις γραμμές στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος», με τις συνθήκες της πτώσης να παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό, με την κίνηση των συρμών να διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ελληνικό – Ανθούπολη.
  • Νωρίτερα σήμερα υπήρξε διακοπή των δρομολογίων, καθώς ένας άνδρας έπεσε στις γραμμές του μετρό, στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος».
  • Ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός το μεσημέρι, με τη σορό να μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ελληνικό – Ανθούπολη.

Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές

Νωρίτερα σήμερα υπήρξε διακοπή των δρομολογίων, καθώς ένας άνδρας έπεσε στις γραμμές του μετρό, στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος», κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο έσπευσαν ένα ασθενοφόρο και μία μηχανή του ΕΚΑΒ.

Τελικά, ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός το μεσημέρι και η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

 

 

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