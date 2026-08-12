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Κίμωλος: Πέθανε 17χρονος από ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο σπίτι του – Τι λέει στο enikos.gr o δήμαρχος που υπέγραψε το πιστοποιητικό ως ηλεκτρολόγος

Ανείπωτη τραγωδία συνέβη στην Κίμωλο, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο στο σπίτι όπου διέμενε με τη μητέρα του. Ερευνώνται τα αίτια, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται σε πιθανή βλάβη του θερμοσίφωνα ή διαρροή ρεύματος, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η παλαιά ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου και η απουσία ρελέ διαφυγής. Ο δήμαρχος του νησιού, ο οποίος είναι και ο ηλεκτρολόγος που υπέγραψε το πιστοποιητικό εγκατάστασης μίλησε στο enikos.gr.

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Θερμοσίφωνας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανείπωτη τραγωδία συνέβη στην Κίμωλο τον Αύγουστο του 2020, όταν ένας 17χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι του.
  • Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα, καθώς η παλαιά ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού δεν διέθετε ρελέ διαφυγής. Ο δήμαρχος του νησιού, που υπέγραψε το πιστοποιητικό ως ηλεκτρολόγος, είχε θέσει ως προϋπόθεση την τοποθέτηση ρελέ, κάτι που δεν συνέβη.
  • Η νεκροψία-νεκροτομή πραγματοποιήθηκε για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου, ενώ όλα τα σχετικά έγγραφα εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τυχόν ευθύνες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανείπωτη τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (9/8) στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στην Κίμωλο καθώς πέθανε ένα 17χρονο αγόρι το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο. 

Το δυστύχημα συνέβη στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις, σύμφωνα με το cyclades24.gr, στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα. Τα ακριβή αίτια, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και θα προκύψουν από την τεχνική έρευνα, την ιατροδικαστική εξέταση και τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Αστυνομία.

Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Σημειώνεται πως το σπίτι είναι παλαιάς κατασκευής, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλεκτρολογική του εγκατάσταση χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970.

Τι λέει στο enikos.gr o δήμαρχος που υπέγραψε το πιστοποιητικό ως ηλεκτρολόγος

Το enikos.gr επικοινώνησε με τον δήμαρχο του νησιού Κωνσταντίνο Βεντούρη, ο οποίος είναι και ο ηλεκτρολόγος που υπέγραψε για να εκδοθεί το πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου. 

Αναφέρει αρχικά ότι το συγκεκριμένο σπίτι κατοικείται μόνο το καλοκαίρι, γιατί η οικογένεια ζει μόνιμα στο εξωτερικό. Όπως εξηγεί, το μπάνιο του σπιτιού βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο και ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής. Πρόκειται για τον μηχανισμό ασφαλείας που εντοπίζει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και διακόπτει άμεσα την παροχή, περιορίζοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Ο δήμαρχος αναφέρει πως η γυναίκα τον είχε καλέσει γιατί ήθελε να προχωρήσει σε αλλαγή ονόματος και ο ίδιος εξέδωσε την ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη) τον Μάρτιο του 2024, προκειμένου να μην κοπεί το ρεύμα και με την προϋπόθεση ότι θα γινόταν και τοποθέτηση ρελέ, κάτι που, όμως, δεν συνέβη.

Όλα τα σχετικά έγγραφα αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ στο σημείο θα σπεύσει ειδικό κλιμάκιο προκειμένου να προχωρήσει σε σχετική έρευνα.

«Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί είναι μία οικογένεια που γνωρίζω χρόνια. Γνωρίζω προσωπικά τους γονείς, είμαστε σοκαρισμένοι», προσθέτει ο δήμαρχος.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή

Η σορός του 17χρονου μεταφέρεται από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα θεωρούνται καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ζητούμενο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες.

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