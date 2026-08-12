Προειδοποίηση Πούτιν στη Δύση: «Θα απαντήσουμε με το ίδιο νόμισμα αν κατασχεθούν ρωσικά εμπορικά πλοία»

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Με μια αυστηρή προειδοποίηση προς τη Δύση απάντησε η Ρωσία στις πιθανές κατασχέσεις των εμπορικών της πλοίων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δεσμεύτηκε ότι η Μόσχα θα απαντήσει «με το ίδιο νόμισμα» στην περίπτωση που δυτικές χώρες προχωρήσουν σε κατάσχεση ρωσικών εμπορικών πλοίων.

«Η Ρωσία θα απαντήσει στην κατάσχεση των εμπορικών της πλοίων με το ίδιο νόμισμα, όχι μόνο σε αυτά τα ύδατα αλλά οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του Ειρηνικού Ωκεανού», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρώσος ηγέτης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων apa.

Η δήλωση πραγματοποιήθηκε πάνω στο πυραυλικό καταδρομικό πλοίο «Varyag», κατά τη διάρκεια γυμνασίων του Στόλου του Ειρηνικού του Ρωσικού Ναυτικού.

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα των Financial Times αποκαλύπτει ότι η Ουκρανία συμφώνησε να σταματήσει να βάζει στο στόχαστρο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στα τέλη Ιουλίου ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.