Μητέρα τεσσάρων παιδιών νόμιζε ότι ήταν κουρασμένη από το ταξίδι των ονείρων της – Τελικά διαγνώστηκε με ανίατη ασθένεια

Αυτό που αρχικά έμοιαζε με μια απλή μυϊκή καταπόνηση μετά από ένα απαιτητικό ταξίδι στη Νέα Υόρκη αποδείχθηκε η αρχή μιας δραματικής περιπέτειας υγείας για την Laura Ann Fitt. Έναν χρόνο μετά τα πρώτα συμπτώματα, η μητέρα τεσσάρων παιδιών διαγνώστηκε με νόσο του κινητικού νευρώνα, μια σοβαρή και προοδευτική νευρολογική πάθηση.

Μητέρα τεσσάρων παιδιών νόμιζε πως ήταν απλώς κουρασμένη από το ταξίδι των ονείρων της – Η διάγνωση που της άλλαξε τη ζωή

Η 40χρονη Laura Ann Fitt, μητέρα τεσσάρων παιδιών από το Ashfield του Nottinghamshire, θεωρούσε ότι το δραστήριο ταξίδι της στη Νέα Υόρκη ήταν η αιτία για τα συχνά παραπατήματα και τις πτώσεις της. Ήταν πεπεισμένη ότι είχε καταπονήσει υπερβολικά τον οργανισμό της στο ταξίδι των ονείρων της με τον σύζυγό της τον Ιούλιο του 2025.

Ωστόσο, τα προβλήματα συνεχίστηκαν και μετά την επιστροφή στο σπίτι. Το αριστερό της πόδι συνέχιζε να την ενοχλεί, ενώ παράλληλα εμφανίστηκαν επίμονοι μυϊκοί σπασμοί (μυοκλονίες) πάνω από το αριστερό της γόνατο.

Οι συνάδελφοί της υπέθεσαν ότι τα συμπτώματα οφείλονταν σε έλλειψη μαγνησίου, αλλά οι ενοχλήσεις παρέμειναν ακόμη και μετά τη λήψη συμπληρωμάτων. Αυτό την ώθησε να επισκεφθεί τον γιατρό της στις 19 Αυγούστου του περασμένου έτους. Καθώς υποβαλλόταν σε μήνες εξετάσεων, η κατάστασή της επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να περάσει από το μπαστούνι στο αναπηρικό αμαξίδιο για τις μεγαλύτερες αποστάσεις.

Χρειάστηκε ένας ολόκληρος χρόνος ιατρικών εξετάσεων για να ανακαλύψει την αλήθεια, καθώς οι γιατροί διερευνούσαν πιθανά αίτια, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση, οι όγκοι στον εγκέφαλο, τα εγκεφαλικά επεισόδια και οι λειτουργικές νευρολογικές διαταραχές.

Τελικά, η μητέρα διαγνώστηκε με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (MND) στις 4 Ιουλίου, σε λιγότερο από έναν μήνα μετά τα 40ά της γενέθλια.

«Η περίοδος της αβεβαιότητας πριν τη διάγνωση ήταν η πιο δύσκολη»

Η Laura εξομολογείται ότι η δυσκολότερη φάση της περιπέτειάς της ήταν η «περίοδος της αναμονής» μέχρι την οριστική της διάγνωση, καθώς διατηρούσε την ελπίδα ότι η κατάστασή της δεν θα ήταν μη αναστρέψιμη.

«Είχα ορισμένες πτώσεις και παραπατήματα, αλλά υπέθεσα ότι απλώς είχα κουραστεί υπερβολικά ή ότι περπατούσα σε ανώμαλο έδαφος. Περίμενα τη διάγνωση για τόσο μεγάλο διάστημα, που στο βάθος ήξερα τι επρόκειτο να ακούσω. Αυτή η περίοδος της αβεβαιότητας ήταν πολύ πιο σκληρή από τη στιγμή που έμαθα την αλήθεια.

Όταν πλέον γνωρίζεις, μπορείς να οργανωθείς. Όλα αυτά τα “αν” και τα “ίσως” σου προκαλούν τεράστιο άγχος, γιατί προσπαθείς να ελπίζεις ότι δεν πρόκειται για κάτι που απειλεί τη ζωή σου», ανέφερε η ίδια.

Η Νόσος του Κινητικού Νευρώνα (MND) είναι μια προοδευτική και θανατηφόρα ασθένεια που καταστρέφει τα νεύρα του εγκεφάλου και τον νωτιαίο μυελό, με τη μέση προσδόκιμη επιβίωση να κυμαίνεται μεταξύ δύο και τριών ετών.

Τα πρώτα συμπτώματα και η διαδρομή προς τη διάγνωση

Η γυναίκα, η οποία εργάζεται στον χώρο της υγείας από την ηλικία των 18 ετών, δεν ανησύχησε ιδιαίτερα με τα αρχικά συμπτώματα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού με νευρολόγο τον Ιανουάριο, υποψιάστηκε την αλήθεια και ρώτησε ευθέως αν επρόκειτο για MND.

«Μου είπαν: “Όχι, δεν το πιστεύουμε, αλλά πρέπει να το αποκλείσουμε”. Το ηλεκτρομυογράφημα (EMG) [νευρολογική εξέταση] δεν μπορούσε ούτε να το επιβεβαιώσει ούτε να το αποκλείσει». Τα συμπτώματά της επιδεινώθηκαν, και μέχρι τον Μάιο χρειαζόταν πλέον αναπηρικό αμαξίδιο για τις μετακινήσεις της, με τους γιατρούς να εξηγούν ότι στη νόσο MND απαιτείται χρόνος για να διαμορφωθεί μια σαφής κλινική εικόνα.

Μια οσφυονωτιαία παρακέντηση απέκλεισε τα αυτοάνοσα νοσήματα λίγο πριν από τα 40ά της γενέθλια τον Ιούνιο. Ένα επαναληπτικό ηλεκτρομυογράφημα στις 2 Ιουλίου επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους της, με τη Laura να λαμβάνει την οριστική διάγνωση 48 ώρες αργότερα.

Η μάχη για την οικογένεια και η διαχείριση της αλήθειας

Οι πρώτες της σκέψεις ήταν για τον σύζυγο και τα παιδιά της. Ο 15χρονος γιος της, Alex, είναι τυφλός και στο φάσμα του αυτισμού. «Σκέφτηκα, πώς θα τα καταφέρουν χωρίς εμένα; Δεν θέλω να τους αφήσω, αλλά δεν έχω επιλογή. Η σκέψη ότι δεν θα τους δω να μεγαλώνουν, να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά και ότι δεν θα είμαι εκεί να τους στηρίζω, είναι εξαιρετικά επώδυνη», εξομολογήθηκε η γυναίκα.

Πλέον, η επιθυμία της είναι να περάσει όσο το δυνατόν περισσότερο ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της: τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά της, τον Alex (15), την Harmonie (14), τη Gabriella (16) και τον Ellis (19).

Ευαισθητοποίηση για τα πρώιμα συμπτώματα

Παράλληλα, η Laura επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα πρώιμα συμπτώματα της νόσου που συχνά παραβλέπονται, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να διεκδικούν ιατρικές απαντήσεις όταν αντιμετωπίζουν επιμένοντα προβλήματα.

Ως νοσηλεύτρια αλλά και ως ασθενής, ελπίζει ότι η ιστορία της θα βοηθήσει άλλους: «Η νοσηλεύτρια μέσα μου θέλει να μεταδώσει αυτό το μήνυμα. Αν η ιστορία μου βοηθήσει έστω ένα άτομο να λάβει απαντήσεις νωρίτερα, τότε αξίζει τον κόπο».

Για τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργήσει μια εκστρατεία στο GoFundMe με στόχο συγκέντρωσης 3.000 λιρών, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει όμορφες αναμνήσεις με την οικογένειά της στα χρόνια που της απομένουν.