Γυναίκα έχασε 25 κιλά σε 4 μήνες μετά την εγκυμοσύνη – Το πρόγραμμα διατροφής που ακολούθησε

Το διάστημα μετά την εγκυμοσύνη συνοδεύεται από σημαντικές σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές, γεγονός που κάνει την απώλεια βάρους μια απαιτητική διαδικασία για πολλές γυναίκες. Μια 35χρονη μητέρα μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία, εξηγώντας πώς, με ένα οργανωμένο πρόγραμμα διατροφής και σταδιακές αλλαγές στις καθημερινές της συνήθειες, κατάφερε να χάσει 25 κιλά μέσα σε τέσσερις μήνες.

Απώλεια βάρους μετά την εγκυμοσύνη: Πώς μια γυναίκα έχασε 25 κιλά σε μόλις 4 μήνες

Η εγκυμοσύνη και οι απαιτήσεις της μητρότητας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το σωματικό βάρος και την καθημερινότητα μιας γυναίκας. Μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, η 35χρονη Ambika Nandini έφτασε τα 75 κιλά και βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σωματική εξάντληση που συνοδεύει συχνά τους πρώτους μήνες της μητρότητας.

Ο θηλασμός, η έλλειψη ύπνου και οι συνεχείς πόνοι στην πλάτη και τους ώμους την έκαναν να αμφιβάλλει αν θα κατάφερνε να επιστρέψει ποτέ στο βάρος που είχε πριν από την εγκυμοσύνη. «Θήλαζα αποκλειστικά, πράγμα που σήμαινε ότι η ζωή μου περιστρεφόταν γύρω από έναν κύκλο δύο ωρών. Οι ατέλειωτες ώρες θηλασμού, η έλλειψη ύπνου και η φροντίδα ενός νεογέννητου με είχαν εξαντλήσει σωματικά. Η πλάτη και οι ώμοι μου πονούσαν συνεχώς», εξομολογείται η ίδια.

Τίποτα όμως δεν είναι ακατόρθωτο με θέληση και σωστή καθοδήγηση. Η γυναίκα στράφηκε στην πλατφόρμα FITTR για να προσεγγίσει το αδυνάτισμα μετά τη γέννα με έναν ολιστικό τρόπο. Μέσα σε 4 μήνες, μείωσε το βάρος της από τα 75 στα 50 κιλά, πέφτοντας από το νούμερο Large στο Small.

Το πλήρες πλάνο διατροφής της Ambika για απώλεια βάρους

Πρωινό

60 γρ. νιφάδες ρυζιού (poha), σιμιγδάλι (rava upma), ζυμαρικά ολικής άλεσης, βρώμη, κινόα ή πλιγούρι.

10 γρ. ξηροί καρποί (κάσιους, καρύδια, φιστίκια, αμύγδαλα ή φιστίκια Αιγίνης).

150 ml πλήρες γάλα (3,25% λιπαρά).

10 γρ. βούτυρο, λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο (για το μαγείρεμα).

5 γρ. σπόροι chia.

Μεσημεριανό

60 γρ. ρύζι, αλεύρι ολικής, βρώμη, ζυμαρικά, σιμιγδάλι ή ρεβιθάλευρο (ζυγισμένα ωμά).

10 γρ. βούτυρο, λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο.

150 γρ. ανάμεικτα λαχανικά.

60 γρ. όσπρια (φακές, ρεβίθια ή φασόλια).

Σνακ

150 γρ. φρούτα (οποιοδήποτε είδος).

150 ml πλήρες γάλα (3,25% λιπαρά).

20 γρ. ανάμικτοι ξηροί καρποί.

1 scoop πρωτεΐνη ορού γάλακτος (Whey Protein).

Δείπνο

60 γρ. ρύζι, αλεύρι ολικής, βρώμη, ζυμαρικά ή σιμιγδάλι (ζυγισμένα ωμά).

10 γρ. βούτυρο, λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο.

150 γρ. ανάμικτα λαχανικά.

100 γρ. στήθος κοτόπουλο (ωμό βάρος).

Συμβουλές για επιτυχημένο αδυνάτισμα

Η Nandini τονίζει ότι δεν πρέπει να πιέζετε τον εαυτό σας να τα κάνει όλα τέλεια από την πρώτη μέρα. Εστιάστε σε μία συνήθεια, μία προπόνηση ή μία θετική αλλαγή τη φορά.

«Οι μικρές, σταθερές προσπάθειες φέρνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα με τον χρόνο», εξηγεί. Σήμερα, νιώθει το σώμα της πιο δυνατό, ευλύγιστο και υγιές. «Αυτό το ταξίδι μού έμαθε ότι αν μπόρεσα να ξαναχτίσω το σώμα και την ψυχολογία μου κατά τον πρώτο χρόνο της μητρότητας, μπορώ να καταφέρω οτιδήποτε βάλω στόχο στη ζωή μου».

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην διατροφή σας με στόχο την απώλεια βάρους πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο.