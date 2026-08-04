Η ιστορία ενός 31χρονου που διαγνώστηκε με καρκίνο του στομάχου – Το πρώτο σύμπτωμα που παρατήρησε

Ένας 31χρονος που διαγνώστηκε με καρκίνο του στομάχου περιγράφει το πρώτο σύμπτωμα που αγνόησε για μεγάλο χρονικό διάστημα και εξηγεί γιατί η επιμονή του να εξεταστεί πιθανότατα του έσωσε τη ζωή. Η ιστορία του αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της προσοχής στα προειδοποιητικά σημάδια.

Στα 31 του δίνει μάχη με τον καρκίνο στομάχου – Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Ο Harry Large, 31 ετών, αποφάσισε να μοιραστεί την εμπειρία του, καλώντας όσους παρατηρούν επίμονα ή ασυνήθιστα συμπτώματα να μην τα αγνοούν και να αναζητούν έγκαιρα ιατρική αξιολόγηση.

Ο άνδρας, ο οποίος διαγνώστηκε με αδενοκαρκίνωμα του στομάχου, πιστεύει ότι η επιμονή του να διερευνηθούν τα συμπτώματά του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση. Όπως εξηγεί, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του στομάχου οδήγησε τη γιατρό του να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες εξετάσεις, κάτι που, όπως λέει, πιθανότατα του έσωσε τη ζωή.

Οι γιατροί του συνέστησαν να υποβληθεί σε ολική γαστρεκτομή, δηλαδή αφαίρεση του στομάχου, καθώς θεωρούν ότι πρόκειται για την καταλληλότερη θεραπευτική επιλογή. Παρότι η επέμβαση θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά του, ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει, με στόχο να αυξήσει τις πιθανότητες πλήρους ανάρρωσης. Παράλληλα, θα ακολουθήσει και κύκλο χημειοθεραπειών.

Ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα της λαπαροσκοπικής επέμβασης που προηγήθηκε, καθώς επιβεβαίωσαν ότι η νόσος δεν έχει δώσει μεταστάσεις. Πλέον, ο Harry προετοιμάζεται για το επόμενο χειρουργείο, γνωρίζοντας ότι μετά την αφαίρεση του στομάχου θα χρειαστεί να προσαρμοστεί σε νέο τρόπο διατροφής, με μικρά και ειδικά γεύματα, καθώς και να λαμβάνει τακτικά ενέσεις βιταμίνης Β12.

Το πρώτο σύμπτωμα που παρατήρησε πριν διαγνωστεί με καρκίνο

Ο 31χρονος διαγνώστηκε με αδενοκαρκίνωμα του στομάχου, τον πιο συχνό τύπο καρκίνου του συγκεκριμένου οργάνου, ο οποίος αναπτύσσεται στα αδενοκύτταρα. Στη δική του περίπτωση, ο όγκος εντοπίστηκε στον θόλο του στομάχου, δηλαδή στο ανώτερο τμήμα του οργάνου.

Όπως περιγράφει, για περίπου δύο χρόνια ένιωθε διαρκή κόπωση, η οποία αρχικά δεν του προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η εξάντληση έγινε ολοένα και πιο έντονη, σε σημείο που, μόλις επέστρεφε από τη δουλειά, κατέληγε αμέσως στο κρεβάτι.

«Αν γυρίζεις σπίτι και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ξαπλώσεις, τότε κάτι δεν πάει καλά», είπε χαρακτηριστικά. «Η έντονη και ανεξήγητη κόπωση ήταν το πρώτο σύμπτωμα που παρατήρησα».

Πώς ο Harry κατάλαβε ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά» με την υγεία του

Ο άνδρας αρχικά παρατήρησε ότι το έκζεμά του παρουσίαζε έξαρση και δεν υποχωρούσε με τις θεραπείες που χρησιμοποιούσε συνήθως. Παράλληλα, διαπίστωσε ότι αισθανόταν πλήρης μετά από μόλις λίγες μπουκιές φαγητού. «Έτρωγα και, μετά από πέντε μπουκιές, είχα ήδη χορτάσει», ανέφερε ο ίδιος. «Εκεί κατάλαβα ότι κάτι πήγαινε σίγουρα λάθος».

Αν και αρχικά του είχαν πει ότι όλα αυτά οφείλονταν πιθανότατα σε «χρόνια κόπωση», ο 31χρονος αποφάσισε να επιστρέψει στον γιατρό του για να αναφέρει τα νέα αυτά συμπτώματα. Όταν ενημέρωσε τη γιατρό ότι ο πατέρας του είχε φύγει από τη ζωή το 2015 σε ηλικία 46 ετών από καρκίνο του στομάχου, εκείνη τον παρέπεμψε άμεσα στις επείγουσες εξετάσεις για πιθανότητα καρκίνου. «Αν δεν ήταν εκείνη, θα περίμενα ακόμα», σημειώνει ο ίδιος.

Ο άνδρας περιέγραψε τη στιγμή που έλαβε τη διάγνωση ως «πολύ θλιβερή και τρομακτική», αλλά τόνισε ότι αυτή η υπενθύμιση της θνητότητας τον βοήθησε να δει τα πράγματα με άλλη ματιά: «Έχεις 99 προβλήματα μέχρι να εμφανιστεί ένα πρόβλημα υγείας. Μετά, έχεις μόνο ένα πρόβλημα».

Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει έναν «μακρύ δρόμο» αποκατάστασης και επιπλέον χειρουργικές επεμβάσεις, ο Harry αποφάσισε να μοιραστεί την περιπέτειά του για να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να φροντίζουν την υγεία τους.

«Δεν αφορά μόνο τον καρκίνο του στομάχου. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ο καρκίνος μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία. Αν κάτι δεν πάει καλά, εξεταστείτε οπωσδήποτε. Γνωρίζετε το σώμα σας καλύτερα από τον οποιοδήποτε γιατρό.

Μπορείτε να εξηγήσετε καλύτερα πώς νιώθετε. Μόλις εμφανιστεί ένα νέο σύμπτωμα ή αισθανθείτε ότι η κατάσταση χειροτερεύει, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό. Η δική μου γιατρός πιθανότατα μου έσωσε τη ζωή. Αν επισκεφθείτε τον γιατρό μόλις εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια και προλάβετε την ασθένεια νωρίς, αυτό είναι το καλύτερο δυνατό».

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον καρκίνο του στομάχου

Σύμφωνα με τον οργανισμό Cancer Research UK, ο καρκίνος του στομάχου είναι πιο συχνός σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ οι άνδρες εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά προσβολής σε σύγκριση με τις γυναίκες. Θεωρείται ότι ο τρόπος ζωής, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και ιδιαίτερα η διατροφή παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή του.

Βασικά στοιχεία και παράγοντες κινδύνου:

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. pylori): Η νόσος συνδέεται συχνά με αυτό το βακτήριο που ζει στο στομάχι, αν και δεν αναπτύσσουν καρκίνο όλοι όσοι είναι φορείς του.

Τύποι καρκίνου: Η μορφή του καρκίνου εξαρτάται από τον τύπο του κυττάρου από το οποίο ξεκίνησε η νεοπλασία.

Η έγκαιρη διάγνωση και η προσοχή στα προειδοποιητικά σημάδια του σώματος παραμένουν τα ισχυρότερα όπλα για την πρόληψη.

Τα συμπτώματα του καρκίνου του στομάχου που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά πιθανά συμπτώματα καρκίνου του στομάχου, ωστόσο συχνά είναι δύσκολο να εντοπιστούν στα αρχικά στάδια, καθώς μοιάζουν με καθημερινές ενοχλήσεις.

Τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Καούρες ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Δυσκολία στην κατάποση

Ναυτία ή τάση για έμετο

Ενοχλήσεις δυσπεψίας, όπως συχνές ερυγές (ρέψιμο) και αίσθημα πρόωρου κορεσμού (φούσκωμα πολύ γρήγορα κατά το φαγητό)

Άλλα προειδοποιητικά σημάδια

Οι ασθενείς ενδέχεται επίσης να εμφανίσουν:

Έντονη και ανεξήγητη κόπωση

Απώλεια όρεξης

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Ψηλαφητό όγκο (ψηλάφηση «μαζών») ή πόνο στην περιοχή της κοιλιάς

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

Εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προγραμματίσετε άμεσα ένα ραντεβού με τον παθολόγο ή τον γαστρεντερολόγο σας, ώστε να διερευνηθεί η αιτία τους.