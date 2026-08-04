Πηγές υπουργείου Πολιτικής Προστασίας: Η διερεύνηση της σύγκρουσης των ελικοπτέρων δεν εμπίπτει στον ΕΟΔΑΣΑΜ

Το θέμα της διερεύνησης της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων Bell, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στη Δυτική Αττική, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, το θέμα της διερεύνησης της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων ΑΒ-214 ST της εταιρείας McDermond που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, στην Ψάθα, στις 02 Αυγούστου 2026, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των ΗΠΑ και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η FAA έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, ως εκείνη όφειλε, και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες. Ο ΕΔΟΑΣΑΜ, από τον συστατικό του νόμο, εξαιρείται ρητά από την διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση.

Εντούτοις, η ΕΛΑΣ στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του ατυχήματος από την Εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.