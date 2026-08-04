Σέρρες: Τέσσερις νέες εστίες ευλογιάς αιγοπροβάτων στον Δήμο Σιντικής

Τέσσερις νέες εστίες ευλογιάς αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες, οδηγώντας στη θανάτωση 200 προβάτων στο Μεγαλοχώρι. Αυτά τα κρούσματα εντάσσονται στις συνολικά 14 που καταγράφηκαν πανελλαδικά από 18 έως 24 Ιουλίου 2026 και οδήγησαν στην ενεργοποίηση μέτρων επιτήρησης για τον περιορισμό της νόσου.

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Τέσσερα νέα κρούσματα
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις νέες εστίες ευλογιάς αιγοπροβάτων, επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες.
  • Συνολικά περίπου 200 πρόβατα θανατώθηκαν άμεσα σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Μεγαλοχώρι, ενώ ενεργοποιήθηκαν ζώνες επιτήρησης για τον περιορισμό της νόσου.
  • Από την έναρξη των κρουσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 αιγοπρόβατα, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της νόσου.

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Τέσσερις νέες εστίες ευλογιάς αιγοπροβάτων, επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες.

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Οι συγκεκριμένες εστίες συγκαταλέγονται στις συνολικά 14 που καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα κατά το διάστημα 18 έως 24 Ιουλίου 2026 και δηλώθηκαν στο WAHIS (Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων) από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θανάτωση 200 προβάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, τα τέσσερα κρούσματα εντοπίστηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Μεγαλοχώρι του Δήμου Σιντικής, όπου εκτρέφονταν συνολικά περίπου 200 πρόβατα. Όπως προβλέπει το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο, όλα τα ζώα θανατώθηκαν άμεσα.

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Μέτρα επιτήρησης

Μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων, ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες ζώνες επιτήρησης και πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι στις γειτονικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

Το ιστορικό των κρουσμάτων

Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων στις Σέρρες, είχε καταγραφεί στις 3 Ιουνίου, σε μονάδα με 140 ζώα στην Καστανούσσα του Δήμου Σιντικής. Είχε προηγηθεί ακόμη ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου, στο Λιμνοχώρι του Δήμου Ηράκλειας.

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Από την έναρξη των κρουσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 αιγοπρόβατα, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της νόσου.

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