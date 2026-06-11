Κοζάνη: Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

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Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές Αρχές της Κοζάνης μετά την επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση νέου κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων. Η εστία της νόσου εντοπίστηκε σε μικρή κτηνοτροφική εκμετάλλευση στην Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλιάς.

Οι υποψίες των στελεχών της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, οι οποίοι είχαν θορυβηθεί από την έντονη κλινική εικόνα των ζώων, επαληθεύτηκαν πλήρως από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων. Το γεγονός αυτό θέτει την περιοχή σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής, καθώς πρόκειται για το πρώτο περιστατικό που καταγράφεται μετά από ένα «διάλειμμα» εννέα μηνών (από τις 10 Οκτωβρίου 2025).

Δραστικά μέτρα και ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων

Για την αναχαίτιση της διασποράς του ιού, ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα:

Θανάτωση του κοπαδιού: Το σύνολο των ζώων της μολυσμένης μονάδας, που αριθμεί περίπου 100 πρόβατα, πρόκειται να θανατωθεί.

Ζώνες αποκλεισμού: Απαγορεύεται καθολικά η μετακίνηση αιγοπροβάτων από και προς την ευρύτερη ζώνη επιτήρησης. Σημειώνεται ότι η Κτηνιατρική Υπηρεσία είχε ήδη μπλοκάρει σχετικά αιτήματα μετακίνησης, λειτουργώντας προληπτικά λόγω της ύποπτης εικόνας.

Αυστηρή βιοασφάλεια: Εφαρμόζονται εξονυχιστικοί έλεγχοι και μέτρα απολύμανσης σε όλες τις γειτονικές εκτροφές.

«Βαρύ» το κλίμα στον κτηνοτροφικό κλάδο

Αν και η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης βρισκόταν ήδη σε καθεστώς καραντίνας με ορίζοντα τα τέλη Αυγούστου, η εμφάνιση της νέας εστίας θεωρείται βέβαιο ότι θα φέρει παράταση των περιοριστικών μέτρων.

«Η κατάσταση τείνει να γίνει μη αναστρέψιμη για το εισόδημά μας», αναφέρουν εκπρόσωποι των τοπικών κτηνοτρόφων.

Ο κλάδος εκφράζει έντονη ανησυχία και κάνει λόγο για οικονομική ασφυξία. Οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί στο εμπόριο και τις μετακινήσεις, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος συντήρησης των ζώων εντός των μονάδων, απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την επιδημιολογική έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής του κρούσματος και απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους παραγωγούς να τηρούν ευλαβικά τα μέτρα προστασίας, ειδοποιώντας αμέσως για οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα.