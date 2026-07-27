Σαν σήμερα 27 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Γεγονότα

1302 : Ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ηττάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα, κοντά στη Νικομήδεια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους.

: Ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ηττάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα, κοντά στη Νικομήδεια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. 1885 : O Εµµανουήλ Ροΐδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της «Πάπισσας Ιωάννας» παρασύρεται από δύο άµαξες στην οδό Φιλελλήνων, µε αποτέλεσµα, περνώντας ο τροχός της µίας άµαξας επάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγµα της άνω γνάθου.

: O Εµµανουήλ Ροΐδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της «Πάπισσας Ιωάννας» παρασύρεται από δύο άµαξες στην οδό Φιλελλήνων, µε αποτέλεσµα, περνώντας ο τροχός της µίας άµαξας επάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγµα της άνω γνάθου. 1922 : Με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη Φυσικομαθηματική Σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών.

: Με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη Φυσικομαθηματική Σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1924 : Τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες.

: Τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες. 1940 : Ο Μπαγκς Μπάνι κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη, με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός».

: Ο Μπαγκς Μπάνι κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη, με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». 1953 : Υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακωχή, με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε, το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από Τάγμα σε Σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955.

: Υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακωχή, με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε, το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από Τάγμα σε Σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955. 1974 : Οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σιγκλ τη μεγάλη επιτυχία τους «Sweet Home Alabama».

: Οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σιγκλ τη μεγάλη επιτυχία τους «Sweet Home Alabama». 1996: Βόμβα εκρήγνυται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες, ο απολογισμός.

Γεννήσεις

1903 : Μιχαήλ Στασινόπουλος, ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. (Θάν. 31/10/2002).

: Μιχαήλ Στασινόπουλος, ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. (Θάν. 31/10/2002). 1940 : Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. (Θάν. 30/6/2009).

: Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. (Θάν. 30/6/2009). 1948: Παύλος Σιδηρόπουλος, ρόκερ. (Θάν. 6/12/1990).

Θάνατοι