Σαν σήμερα 27 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1302: Ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ηττάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα, κοντά στη Νικομήδεια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους.
- 1885: O Εµµανουήλ Ροΐδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της «Πάπισσας Ιωάννας» παρασύρεται από δύο άµαξες στην οδό Φιλελλήνων, µε αποτέλεσµα, περνώντας ο τροχός της µίας άµαξας επάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγµα της άνω γνάθου.
- 1922: Με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη Φυσικομαθηματική Σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών.
- 1924: Τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες.
- 1940: Ο Μπαγκς Μπάνι κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη, με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός».
- 1953: Υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακωχή, με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε, το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από Τάγμα σε Σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955.
- 1974: Οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σιγκλ τη μεγάλη επιτυχία τους «Sweet Home Alabama».
- 1996: Βόμβα εκρήγνυται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες, ο απολογισμός.
Γεννήσεις
- 1903: Μιχαήλ Στασινόπουλος, ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. (Θάν. 31/10/2002).
- 1940: Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. (Θάν. 30/6/2009).
- 1948: Παύλος Σιδηρόπουλος, ρόκερ. (Θάν. 6/12/1990).
Θάνατοι
- 1864: Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. (Γενν. 15/5/1786).
- 1917: Εμίλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής. Το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θυρεοειδούς αδένα. (Γενν. 25/8/1841).
- 1992: Τζένη Καρέζη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, ηθοποιός. (Γενν. 12/1/1934).