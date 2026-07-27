Σιάτλ: Πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού – Δείτε βίντεο

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Πολλά άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το βράδυ της Κυριακής σε φεστιβάλ φαγητού το οποίο πραγματοποιείτο στο Seattle Center, σε απόσταση μόλις ενός οικοδομικού τετραγώνου από το εμβληματικό Space Needle του Σιάτλ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι Αρχές έσπευσαν στην περιοχή μετά τις αναφορές για ένοπλο επεισόδιο και κάλεσαν τους πολίτες να απομακρυνθούν από το σημείο. «Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Το Ιατρικό Κέντρο Harborview του Σιάτλ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για να υποδεχθεί τραυματίες από το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους ή τον αριθμό των θυμάτων.

Μεγάλη διοργάνωση γαστρονομίας

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Bite of Seattle, μιας μεγάλης διοργάνωσης γαστρονομίας που φιλοξενεί εκατοντάδες τοπικούς πωλητές, μουσικές παραστάσεις και πλήθος επισκεπτών.

شرطة سياتل(seattle center) بولاية واشنطن: نحقق في حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

هيدي أميركا ما فيها حصرية السلاح بيد الدولة 😉 pic.twitter.com/MMXXf1Bhsk — Nada 🇱🇧 (@nadaib89) July 27, 2026

Δύο άτομα που βρίσκονταν στον χώρο του φεστιβάλ δήλωσαν σε τοπικό συνεργαζόμενο μέσο του CNN ότι άκουσαν πολλαπλούς πυροβολισμούς, κάνοντας λόγο για «επτά με οκτώ πυροβολισμούς» μέσα στον χώρο της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, μετά τους πυροβολισμούς επικράτησε πανικός, με πολλούς παρευρισκόμενους να τρέχουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο.

Μετά τις αναφορές για τους πυροβολισμούς, η υπηρεσία του Seattle Center Monorail ανακοίνωσε ότι η λειτουργία του θα διακοπεί για το υπόλοιπο της ημέρας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις των αρχών.

Η υπηρεσία αναμένεται να επανέλθει σε κανονική λειτουργία το πρωί της Δευτέρας, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και την αναζήτηση των υπευθύνων.