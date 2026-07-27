Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (27/7) – Φτωχό το σημερινό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Δευτέρας (27/7) είναι φτωχό, περιλαμβάνοντας μόλις δύο αγώνες τένις. Συγκεκριμένα, πρόκειται για αναμετρήσεις του ATP 500 2026 Ουάσιγκτον, οι οποίες θα μεταδοθούν από το COSMOTE SPORT 6 HD.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φτωχό το σημερινό (Δευτέρα) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
  • Περιλαμβάνει μόλις δύο αγώνες τένις.
  • Οι επιλογές αφορούν δύο αναμετρήσεις για το ATP 500 της Ουάσιγκτον, οι οποίες θα μεταδοθούν από το COSMOTE SPORT 6 HD.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φτωχό το σημερινό (Δευτέρα) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με μόλις δύο αγώνες τένις.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ουάσιγκτον (Κυρίως Ταμπλό)

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ουάσιγκτον (Κυρίως Ταμπλό)

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