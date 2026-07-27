Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (27/7) – Φτωχό το σημερινό πρόγραμμα

Φτωχό το σημερινό (Δευτέρα) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με μόλις δύο αγώνες τένις.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ουάσιγκτον (Κυρίως Ταμπλό)
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ουάσιγκτον (Κυρίως Ταμπλό)
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
Φτωχό το σημερινό (Δευτέρα) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με μόλις δύο αγώνες τένις.
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ουάσιγκτον (Κυρίως Ταμπλό)
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ουάσιγκτον (Κυρίως Ταμπλό)
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