Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (27/7) – Φτωχό το σημερινό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Δευτέρας (27/7) είναι φτωχό, περιλαμβάνοντας μόλις δύο αγώνες τένις. Συγκεκριμένα, πρόκειται για αναμετρήσεις του ATP 500 2026 Ουάσιγκτον, οι οποίες θα μεταδοθούν από το COSMOTE SPORT 6 HD.