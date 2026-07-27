Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Θανατηφόρα συνταγή – Μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς «Φόνοι με άρωμα χαρτιού» των New York Times – Από τη συγγραφέα Ellery Adams

Το Storyton Hall είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους αγαπούν τ α βιβλία. Το μεγάλο γεγονός του φετινού καλοκαιριού στο θέρετρο της Τζέιν Στούαρτ είναι ένας ξεχωριστός διαγωνισμός μαγειρικής εμπνευσμένος από τη λογοτεχνία. Ο συνδυασμός βιβλίων και γεύσεων είναι απολαυστικός… μέχρι τη στιγμή που το μενού αποκτά μια θανατηφόρα πινελιά.

Έξι σεφ ετοιμάζονται να αναμετρηθούν σε μια υπαίθρια κουζίνα στο Storyton Hall, διεκδικώντας βραβεία που μπορούν να απογειώσουν την καριέρα τους – υπάρχει όμως κάποιος που δεν αντέχει την πίεση; Όταν ένας από τους διαγωνιζόμενους βρίσκεται νεκρός σε έναν χώρο με σπάνια βιβλία μαγειρικής και πολύτιμους θησαυρούς, ο διαγωνισμός μετατρέπεται σε τόπο εγκλήματος. Έχει άραγε σχέση ο φόνος με τα παράξενα περιστατικά που έχουν αναστατώσει τελευταία την πόλη, όπως το σαμποτάζ στη στολή της τοπικής μασκότ;

Η Τζέιν δεν είναι βέβαιη. Όταν όμως ακολουθεί και δεύτερη απόπειρα φόνου, η κουζίνα πρέπει να κλείσει και η αναζήτηση του δολοφόνου γίνεται το μοναδικό πράγμα που έχει σημασία.

Οι αναγνώστες θα ευχηθούν να μπορούσαν να ζήσουν στο Storyton Hall… ακόμη και αν οι φόνοι εκεί μοιάζουν να είναι μέρος της καθημερινότητας.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews