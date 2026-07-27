Ο Ζελένσκι βάζει την Κριμαία στο παιχνίδι για να αναγκάσει τη Ρωσία σε λήξη του πολέμου

Οι Αρχές στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία κήρυξαν «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» εξαιτίας των συνεχιζόμενων ουκρανικών επιθέσεων που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις υποδομές της χερσονήσου, με ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η απόφαση αφορά τόσο την περιοχή της Κριμαίας όσο και την πόλη της Σεβαστούπολης, σύμφωνα με ανακοίνωση του διορισμένου από τη Μόσχα κυβερνήτη Σεργκέι Ακσιόνοφ, ο οποίος ανέφερε ότι το μέτρο θα επιτρέψει την ταχύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη διασφάλιση της λειτουργίας βασικών τομέων.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά στόχων στην Κριμαία, στη νότια Ρωσία και σε περιοχές που ελέγχονται από τη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αντίποινα στις ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων και ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Κριμαία βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας του Κιέβου να πιέσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο.

«Κάνουμε τα πάντα για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο»

«Κάνουμε τα πάντα για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο και να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η χερσόνησος αποτελεί σημαντική στρατιωτική βάση για τις ρωσικές επιχειρήσεις.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η αεράμυνα της χώρας κατέρριψε 660 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ άλλων πάνω από τη Μόσχα και την προσαρτημένη Κριμαία, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυτού του είδους από την έναρξη της σύγκρουσης.

Το Κίεβο έχει επικεντρώσει τις επιθέσεις του κυρίως σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και υποδομές που σχετίζονται με την παραγωγή και εξαγωγή ενέργειας, με στόχο να περιορίσει τα έσοδα που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

«Δύσκολη περίοδος»

Ο Σεργκέι Ακσιόνοφ παραδέχθηκε ότι η χερσόνησος αντιμετωπίζει «δύσκολη περίοδο», σημειώνοντας ότι η κατάσταση με τα καύσιμα είναι ιδιαίτερα προβληματική. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ρωσική αεράμυνα δεν μπορεί να προσφέρει απόλυτη προστασία απέναντι στις επιθέσεις.

Κάτοικοι και επισκέπτες της Κριμαίας περιγράφουν κλίμα φόβου μετά τις νυχτερινές επιδρομές. Ένας Ρώσος τουρίστας στη Θεοδοσία δήλωσε ότι οι άνθρωποι φοβούνται για την ασφάλειά τους, περιγράφοντας τον ουρανό κατά τη διάρκεια επίθεσης «σαν τον Πόλεμο των Άστρων».

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις της έχουν επηρεάσει την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή, με το υπουργείο Άμυνας της χώρας να αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις της «κλείνουν την περίοδο των παραλιών στην Κριμαία».

Η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε την Κριμαία το 2014, μια κίνηση που δεν αναγνωρίζεται από την πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας. Η Μόσχα θεωρεί τη χερσόνησο στρατηγικής σημασίας, ενώ η Ουκρανία επιμένει ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς της και ότι δεν πρόκειται να την παραχωρήσει.