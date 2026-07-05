Κριμαία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ουκρανική επίθεση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην υπό ρωσικό έλεγχο χερσόνησο της Κριμαίας κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο επικεφαλής των τοπικών αρχών που έχει ονομάσει η Μόσχα Σεργκέι Αξιόνοφ.

Η επίθεση, που τραυμάτισε άλλους δυο ανθρώπους, ο ένας από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση, έγινε στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου, διευκρίνισε ο κ. Αξιόνοφ.

Η Κριμαία, προσαρτημένη στη Ρωσίααπό το 2014, τέθηκε σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στα τέλη Ιουνίου λόγω των συνεπειών ουκρανικών πληγμάτων, ιδίως τις ελλείψεις καυσίμων και τις διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Για εβδομάδες οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αποπειρώνται ενεργειακό αποκλεισμό της Κριμαίας πλήττοντας υποδομές και βυτιοφόρα που εφοδιάζουν τη χερσόνησο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ