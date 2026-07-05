ΗΠΑ: Απομακρύνθηκαν πολίτες από το National Mall λόγω απειλής σφοδρής καταιγίδας

Οι αρχές απομάκρυναν πολίτες από το National Mall στην Ουάσινγκτον το απόγευμα του Σαββάτου, λόγω της απειλής εκδήλωσης σφοδρής καταιγίδας. Στον χώρο είχε προγραμματιστεί ο κεντρικός εορτασμός για την 250ή επέτειο των ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η απομάκρυνση έγινε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σφοδρές ριπές ανέμου σάρωναν την περιοχή, ενώ αστραπές φώτιζαν τον ουρανό πάνω από τον χώρο της εκδήλωσης.

Η σύσταση των αρχών

Οι αρχές κάλεσαν τους παριστάμενους να μετακινηθούν άμεσα σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να προστατευθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η σύσταση δόθηκε καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονταν και η παρουσία πολιτών στον ανοιχτό χώρο κρίθηκε επικίνδυνη.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP