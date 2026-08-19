Άγριος καβγάς σε πανηγύρι στο Αντίρριο: Εκτοξεύτηκαν τραπέζια και καρέκλες – ΒΙΝΤΕΟ

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Άγριος καβγάς ξέσπασε σε πανηγύρι στο Αντίρριο, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η χαρούμενη γιορτή να λάβει άλλη διάσταση.

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν όταν παρέα από την Πάτρα ήρθε σε αντιπαράθεση με παρέα ντόπιων Ρομά, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πανηγύρι βρισκόταν σε εξέλιξη. Ξαφνικά επικράτησε αναστάτωση, καθώς άρχισαν να εκτοξεύονται τραπέζια και καρέκλες, προκαλώντας την έκπληξη αλλά και την ανησυχία των υπόλοιπων παρευρισκόμενων.

Η ένταση κράτησε για αρκετή ώρα, με αρκετό κόσμο να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής, σύμφωνα με το notospress.