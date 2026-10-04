LIVE UPDATE
Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Καβάλα: Διπλή τραγωδία στη Νέα Πέραμο – Πέθανε και ο 36χρονος με το ηλεκτρικό πατίνι μετά τη σύγκρουση με μηχανή

Το Σάββατο το απόγευμα σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Πέραμο Καβάλας, κοντά στους Αμμόλοφους, με τραγική κατάληξη. Αρχικά, έγινε γνωστό ότι σκοτώθηκε ο 34χρονος οδηγός μηχανής, ενώ λίγες ώρες αργότερα κατέληξε και ο 36χρονος αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διπλή τραγωδία σημειώθηκε στη Νέα Πέραμο Καβάλας, καθώς μετά από τροχαίο δυστύχημα, σκοτώθηκαν ο 34χρονος οδηγός μηχανής και ο 36χρονος οδηγός ηλεκτρικού πατινιού.
  • Ο 36χρονος αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά, υπέκυψε στα τραύματά του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας τις πρώτες πρωινές ώρες.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι. Προανάκριση διενεργείται για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγική ήταν η κατάληξη του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 3/10 στη Νέα Πέραμο Καβάλας, κοντά στους Αμμόλοφους. Αρχικά, έγινε γνωστό ότι έχασε τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός μηχανής, ωστόσο λίγες ώρες μετά, υπέκυψε στα τραύματά του και ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού.

Το τροχαίο συνέβη στη Νέα Πέραμο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι.

Ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 36χρονος αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού, που έφερε πολλαπλά τραύματα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ