Καβάλα: Διπλή τραγωδία στη Νέα Πέραμο – Πέθανε και ο 36χρονος με το ηλεκτρικό πατίνι μετά τη σύγκρουση με μηχανή

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Τραγική ήταν η κατάληξη του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 3/10 στη Νέα Πέραμο Καβάλας, κοντά στους Αμμόλοφους. Αρχικά, έγινε γνωστό ότι έχασε τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός μηχανής, ωστόσο λίγες ώρες μετά, υπέκυψε στα τραύματά του και ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού.

Το τροχαίο συνέβη στη Νέα Πέραμο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι.

Ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 36χρονος αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού, που έφερε πολλαπλά τραύματα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.