Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές, κυρίως σε βάρος επιβατών σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε περιοχές της Αττικής.

Τρεις ανήλικοι, 15 και 16 ετών, συνελήφθησαν σε Πατήσια, Κερατσίνι και Πειραιά, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα τέσσερα πρόσωπα, που φέρονται να συμμετείχαν στην ίδια σπείρα.

Η δράση τους φαίνεται πως ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο, με τους ανήλικους να δρουν οργανωμένα και εναλλάσσουν τους ρόλους τους, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας φέρονται να προσέγγιζαν αρχικά τα υποψήφια θύματά τους, να τα περικύκλωναν και ασκώντας βία σε βάρος τους να αρπάζουν σταυρούς, αλυσίδες λαιμού και άλλα αντικείμενα αξίας.

Για την εξάρθρωση της συμμορίας συγκροτήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Όπως έχει προκύψει από την έως τώρα έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις ληστειών, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της ομάδας είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών, αφού είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι τρεις ανήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων τεσσάρων ταυτοποιημένων μελών.