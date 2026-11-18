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Το πιστόλι που ρίχτηκε με drone στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων (Αγυιάς) προοριζόταν για 38χρονο αλλοδαπό βαρυποινίτη (υπήκοο Βουλγαρίας), καταδικασμένο σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονίες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026, εξωτερικός φρουρός αντιλήφθηκε drone να προσεγγίζει τις φυλακές. Το προσωπικό της εξωτερικής φρούρησης ενεργοποίησε αμέσως το σύστημα anti-drone, καταρρίπτοντας το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε παρακείμενο αγροτεμάχιο, αφού όμως είχε προλάβει να ρίξει ένα δέμα στο προαύλιο.

Η παραλαβή από τον κρατούμενο

Από τον έλεγχο των καμερών ασφαλείας, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο περισυνελέγη από τον 38χρονο αλλοδαπό ισοβίτη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για κρατούμενο γνωστό στις αρχές από σοβαρές υποθέσεις δολοφονιών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο κελί του και σε κοινόχρηστους χώρους εντοπίστηκε μέσα σε κάδο απορριμμάτων ένα πιστόλι 9mm με κενό γεμιστήρα, από το οποίο φέρεται να έλειπαν επιμέρους εξαρτήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα πυρομαχικά ή τα εξαρτήματα που έλειπαν να βρίσκονται ήδη εντός της φυλακής ή να σχεδιαζόταν δεύτερη αποστολή.

Το ποινικό παρελθόν του 38χρονου

Η δολοφονία του Γιάννη Μακρή (2018): Ο 38χρονος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ως εκτελεστής του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία, ο οποίος δέχθηκε θανάσιμους πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του στο Πανόραμα Βούλας τον Οκτώβριο του 2018.

Ο 38χρονος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ως εκτελεστής του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία, ο οποίος δέχθηκε θανάσιμους πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του στο Πανόραμα Βούλας τον Οκτώβριο του 2018. Το φονικό στις φυλακές Δομοκού: Ο συγκεκριμένος κρατούμενος είναι ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου εντός των φυλακών Δομοκού, υπόθεση, για την οποία ο ίδιος είχε υποστηρίξει, ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Προηγούμενο περιστατικό στα Χανιά

Σε προηγούμενο περιστατικό οι υπάλληλοι της Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτος Κράτησης Χανίων, να εισέρχεται στον εναέριο χώρο του Καταστήματος Κράτησης μεταφέροντας ύποπτο φορτίο. οι αρχές εξουδετέρωσαν drone που προσέγγισε τις φυλακές, μεταφέροντας ακόμα και εξοπλισμό απόδρασης.

Ο «Κένταυρος»

Η συμβολή του ελληνικού συστήματος anti-drone «Κένταυρος» είναι καθοριστική στην αποτροπή μεταφοράς παράνομων φορτίων, καθώς και την επέκταση αντίστοιχων συστημάτων ασφαλείας σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.