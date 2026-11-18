«Το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για να δώσει τον χώρο να εξεταστεί και το ζήτημα του δημόσιου χρέους από τη Βουλή και να γίνει η δέουσα αποτίμηση και να βγουν χρήσιμα και ακριβή συμπεράσματα» τόνισε στην Ολομέλεια της Βουλής, ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερεύνησει τα «κόκκινα δάνεια».

Ο κ. Κουκουλόπουλος μίλησε για «απολύτως συνεπή θεσμική στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ασυδοσία των funds και στην προστασία της πρώτης κατοικίας», ενώ υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου, με την θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, άνοιξε τον δρόμο για την πώληση των “κόκκινων δανείων” και η κυβέρνηση της ΝΔ με το σχέδιο “Ηρακλής” τον μετέτρεψε σε λεωφόρο».

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε «των θεσμικών πρωτοβουλιών που πήρε το ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας εν μέσω των πιο δύσκολων χρόνων της οικονομικής κρίσης», όπως είπε, σημειώνοντας ότι «είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και για τον “Ηρακλή”».

«Κανένα ξένο fund δεν ήρθε στην Ελλάδα πριν το 2017 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Διαχείρισης Δανείων και Πιστώσεων προκύπτει πως από το 2017 μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2019 είχαν μεταβιβαστεί 18,5 δισ. σε ξένα funds, ενώ μετά το 2019 πωλήθηκαν πάνω από 90 δισ. ευρώ “κόκκινα δάνεια”», υποστήριξε ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.

«Η θετική μας ψήφος στην Εξεταστική Επιτροπή για τα “κόκκινα δάνεια” είναι δεδομένη, γιατί είναι αξιακή και πολύ περισσότερο, γιατί συνδέεται με τη διόγκωση του δημόσιου χρέους και τη διαχείρισή του. Αυτή την αλήθεια που η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται πεισματικά να αποκαλυφθεί», υπογράμμισε ο κ. Κουκουλόπουλος και πρόσθεσε: «Εμείς προσερχόμαστε με ολοκληρωμένες προτάσεις και κυρίως χωρίς ενοχές, γιατί θεσμοθετήσαμε το νόμο για την προστασία των δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας που κατήργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».

«Δηλώνουμε ναι στη διερεύνηση της αλήθειας αντίθετα από τη ΝΔ που επιδιώκει πάντα τη συγκάλυψη, όχι για να χαϊδέψουμε τα αυτιά κανενός, αλλά για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για την διαχείριση μέχρι σήμερα των κόκκινων δανείων και να προστατέψουμε τους δανειολήπτες. Είναι η ώρα της αλήθειας χωρίς να ξεχνάμε τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις τραγικές συνέπειες των πολιτικών της κυβέρνησης της ΝΔ», κατέληξε ο κ. Κουκουλόπουλος.