Την ανάγκη να ελεγχθεί «τι συνέβη με τα κόκκινα δάνεια, με τις περιουσίες των πολιτών και τις εγγυήσεις του Δημοσίου» υπογράμμισε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου κατά την εισήγησή της στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με την πρόταση του κόμματος για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds, τους servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής».

«Τα σκάνδαλα και η αδιαφάνεια έχουν γίνει χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο η ΝΔ ασκεί την εξουσία. Ένα μοντέλο διακυβέρνησης που προστατεύει τους ισχυρούς, μεταφέρει το κόστος των επιλογών του στην κοινωνία και υπονομεύει την οικονομία», σημείωσε η κ. Δούρου κάνοντας αναφορά και στις δύο τελευταίες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται στελέχη της κυβέρνησης, ο κ. Τσάφος για τα ομόλογα της ExxonMobil και ο κ. Λιάκος για τις απευθείας αναθέσεις δήμων στο λογιστικό γραφείο συγγενικού προσώπου του.

«Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών. Τα δάνεια μπορεί να έφυγαν από τις τράπεζες, έφυγαν όμως και τα χρέη από τις πλάτες των πολιτών;», διερωτήθηκε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «η διερεύνηση του “Ηρακλή” μπορεί να αποκαλύψει ένα σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων».

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε ότι η εν λόγω πρωτοβουλία για την πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής δεν ξεκίνησε από κάποιο κομματικό γραφείο, αλλά από τη συλλογικότητα «Η Δικαίωση». Διεμήνυσε, μάλιστα, σε «κάποιους που δεν βρίσκονται στην αίθουσα» ότι «αυτός είναι ο ρόλος της Αριστεράς, να μετατρέπει τις διεκδικήσεις της κοινωνίας σε κοινοβουλευτική δράση με απτά παραγόμενα αποτελέσματα».

Συγκεκριμένα, τόνισε την ανάγκη να απαντηθούν ερωτήματα όπως «με ποιους όρους αποεπένδυσε το Δημόσιο και τι απέγινε η δημόσια περιουσία», «ποιοι κατέχουν σήμερα τις απαιτήσεις και ποιοι εισπράττουν», «ποιος κερδίζει από έναν πλειστηριασμό» και «ποιος αποφασίζει ότι συμφέρει περισσότερο από μια βιώσιμη ρύθμιση».

Περιγράφοντας, δε, μία καθ’ όλα αρνητική κατάσταση για τον δανειολήπτη απέναντι στα ισχυρά funds, έκανε λόγο για «πραγματική ανισορροπία δύναμης που η κυβέρνηση αρνείται να αντιμετωπίσει», ενώ παρέπεμψε και στο πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο έθεσε «ζήτημα στη λογιστική αποτύπωση προβλέψεων για ενδεχόμενες καταπτώσεις εγγυήσεων». «Ζητάμε να κατατεθούν τα επιχειρηματικά σχέδια, τα γνωστά business plans. Τι προέβλεπαν για εισπράξεις, ρυθμίσεις και πλειστηριασμούς; Τι πραγματοποιήθηκε; Και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για τους φορολογουμένους;», συμπλήρωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόταση νόμου που κατέθεσε τον Αύγουστο ο ΣΥΡΙΖΑ για «τη δίκαιη και βιώσιμη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία της πρώτης κατοικίας», προτείνοντας, μεταξύ άλλων, «την κατάργηση του πτωχευτικού πλαισίου της ΝΔ και την επαναφορά της δικαστικής προστασίας του νόμου Κατσέλη», «έναν νέο υποχρεωτικό ψηφιακό εξωδικαστικό μηχανισμό», «πρόσβαση στη Δικαιοσύνη χωρίς πρόσθετο οικονομικό φραγμό όταν η διαδικασία αποτυγχάνει», καθώς και «ενεργό ρόλο για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να μπορεί να αποκτά κόκκινα δάνεια και να τα αναδιαρθρώνει με βάση την τιμή αγοράς τους».

«Η θέση μας για τον “Ηρακλή” είναι σαφής: Τέλος στις νέες εγγυήσεις μέσω του προγράμματος, με σεβασμό στις νόμιμες υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι η πρόταση για Εξεταστική περιλαμβάνει «έλεγχο από το 2015 με αναδρομική δυνατότητα» έτσι ώστε «να ελεγχθεί ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο των τιτλοποιήσεων, της διαχείρισης απαιτήσεων και της εποπτείας των servicers». «Δεν εξαιρούμε καμία κυβέρνηση. Δεν ζητάμε επιλεκτική διερεύνηση», είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ακουστούν και οι δανειολήπτες.

Η κ. Δούρου κάλεσε την αντιπολίτευση να στηρίξει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας «την κοινωνία και τη διαφάνεια πάνω από τους κομματικούς ανταγωνισμούς».

«Η πολιτική αυτονομία κάθε κόμματος δεν απειλείται όταν υπερασπιζόμαστε μαζί το δικαίωμα της Βουλής να ελέγχει την κυβέρνηση της ΝΔ. Αντίθετα, η Δημοκρατία δυναμώνει όταν μπορούμε να συμφωνούμε στα θεμελιώδη και αυτονόητα, ακόμη κι όταν διαφωνούμε στα υπόλοιπα», τόνισε και κατέληξε ζητώντας από τον κάθε βουλευτή να απαντήσει σε δύο ερωτήματα: «Θα επιτρέψουμε να ελεγχθεί αυτό το σύστημα ή θα του προσφέρουμε άλλη μια ασπίδα προστασίας; Με τους δανειολήπτες ή με την αδιαφάνεια των funds και των servicers;».