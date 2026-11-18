Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως αποκλειστικό εκλογικό στόχο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία, σε περίπτωση που η ΝΔ αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ ανακοίνωσε ότι η ΝΔ θα ψηφίσει «παρών» στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τα κόκκινα δάνεια.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε επίσης για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές, τις υποθέσεις που αφορούν τους κ. Λιάκο και Τσάφο, καθώς και την κριτική της αντιπολίτευσης για τις απευθείας αναθέσεις και τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων.

«Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και όχι όσοι συζητούν πέριξ του Κολωνακίου»

Αναφερόμενος στον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι το κυβερνών κόμμα επιδιώκει την αυτοδυναμία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα της κάλπης.

«Τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Πιστεύω ότι τα προβλήματα των πολιτών λύνονται με προγραμματικό λόγο, νομοσχέδια, πράξεις και αποτελέσματα. Η ΝΔ στοχεύει ξεκάθαρα και αποκλειστικά στην αυτοδυναμία. Ό,τι πουν οι πολίτες θα το σεβαστούμε, αλλά ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός: η αυτοδυναμία», δήλωσε.

Ερωτηθείς για τα σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης με τη συμμετοχή του Ευάγγελου Βενιζέλου, χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη θέση του πρωθυπουργού, υποστήριξε ότι την επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει την πρωθυπουργία πρέπει να καθορίζει η λαϊκή ετυμηγορία.

«Έχουμε την πιο στέρεη, την πιο συμπαγή και τη μεγαλύτερη σε διάρκεια δημοκρατία. Θεωρώ αυτονόητο ότι πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, γιατί πρωθυπουργό επιλέγουν, είτε αυτοδύναμα είτε με κυβέρνηση συνεργασίας, οι πολίτες και όχι όσοι συμμετέχουν σε συζητήσεις “πέριξ του Κολωνακίου”. Άρα, το θεωρώ και προσβλητικό ως προς το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε αρχικά ότι θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν θα επιβεβαιωθούν οι σχετικές φήμες.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας της ΝΔ με έναν τέτοιο πολιτικό σχηματισμό, απέρριψε το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, επικαλούμενος τις διαφωνίες σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

«Θεωρώ ότι είναι αδιέξοδο να γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να συμβεί. Η πολιτική δεν είναι μόνο πρόσωπα και καρέκλες, είναι πρωτίστως πολιτικές και θέσεις. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πώς θα μπορούσε η κυβέρνηση αυτή να εφαρμόζει μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική με κάποιους οι οποίοι, με όλο τον σεβασμό στη διαδρομή τους, τη χαρακτηρίζουν ενδοτική ή προβληματική», σημείωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού και στη συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας:

«Σέβομαι και τιμώ κάθε πρόεδρο της παράταξης της ΝΔ. Έχω πει πολλές φορές ότι η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου κράτησε την Ελλάδα όρθια κόντρα στις δυνάμεις του λαϊκισμού, αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι, ειδικά σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πετύχει όσα δεν πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια αθροιστικά».

Για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη στις επόμενες εκλογές, περιορίστηκε να δηλώσει ότι «δεν μπορώ να προδικάσω την απόφαση της Δικαιοσύνης».

Η στάση της ΝΔ στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα κόκκινα δάνεια

Αναφορικά με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσει «παρών», διευκρινίζοντας ότι, εφόσον συγκροτηθεί η επιτροπή, θα συμμετάσχει στις εργασίες της.

«Το δικαίωμα για εξεταστική στη μειοψηφία το δώσαμε εμείς. Είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Θα ψηφίσουμε “παρών” και, εφόσον ψηφιστεί η πρόταση και γίνει εξεταστική, θα συμμετέχουμε ενεργά και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, ως κοινοβουλευτική ομάδα, τις εργασίες αυτής της εξεταστικής, γιατί θεωρούμε ότι έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα επί των ημερών μας για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά περισσότερο από 20 δισ. ευρώ», ανέφερε.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ακόμη ότι περισσότεροι από 70.000 πολίτες έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και των υπόλοιπων παρεμβάσεων της κυβέρνησης.

«Περισσότεροι από 70.000 συμπολίτες μας έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και των συνολικών ρυθμίσεων που έχει φέρει η κυβέρνηση αυτή. Έτσι, θα φανεί στην πράξη ποια κυβέρνηση σέβεται πραγματικά τους ευάλωτους αλλά και τους συνεπείς δανειολήπτες, δηλαδή συνολικά την κοινωνία, με ισορροπία και όχι χωρίς ισορροπία, όπως προσπαθεί να κάνει η αντιπολίτευση. Θα φανεί επίσης ποια κυβέρνηση πέρασε από τα μεγάλα λόγια, τις καταγγελίες και τις προτάσεις χωρίς αντίκρισμα στις πράξεις και στις πολιτικές που έχουν αποτέλεσμα. Άρα, με σεβασμό θα αντιμετωπίσουμε την πρόταση αυτή», πρόσθεσε.

Εξηγώντας γιατί η ΝΔ δεν θα υπερψηφίσει την πρόταση, αλλά θα επιλέξει το «παρών», επικαλέστηκε το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να ζητήσει τη σύσταση δύο εξεταστικών επιτροπών μέσα σε μία κοινοβουλευτική περίοδο.

«Ψηφίζουμε “παρών” και όχι “ναι”, γιατί η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα σε δύο εξεταστικές μέσα σε μία κοινοβουλευτική περίοδο. Η μία ήταν η εξεταστική για τα Τέμπη, που έχει γίνει. Εάν εμείς ψηφίζαμε “ναι”, ουσιαστικά δεν θα είχε δικαίωμα για άλλη εξεταστική μέχρι το τέλος της περιόδου αυτής. Οπότε, θα συμβάλλαμε στο να χάσει η αντιπολίτευση το δικαίωμα αυτό», εξήγησε.

Όπως διευκρίνισε, εφόσον η πρόταση συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 120 ψήφους από την αντιπολίτευση, η διαδικασία θα προχωρήσει.

«Άρα, ψηφίζουμε “παρών”, δεν καταψηφίζουμε δηλαδή, ούτως ώστε, σε περίπτωση που με τις ψήφους της αντιπολίτευσης συγκεντρωθούν οι 120 ψήφοι, να προχωρήσει η εξεταστική. Στην πράξη θα δείξουμε ότι σεβόμαστε την εξεταστική αυτή, όπως και το σύνολο των εξεταστικών που ψηφίζει η Βουλή. Θα συμμετέχουμε ενεργά στις εργασίες της, αλλά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι εκμεταλλευτήκαμε την πρόταση αυτή για να στερήσουμε από την αντιπολίτευση το δικαίωμα πρωτοβουλίας για άλλη εξεταστική», συμπλήρωσε.

Τι είπε για τις δηλώσεις Γεωργιάδη σχετικά με το Πολυτεχνείο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε επίσης να σχολιάσει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τους νεκρούς κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Νοεμβρίου του 1973.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι τοποθετήσεις του υπουργού παρουσιάστηκαν με διαφορετικό τρόπο από την αντιπολίτευση και ορισμένα μέσα ενημέρωσης, ενώ παρέπεμψε στη δήλωση του πρωθυπουργού για την επέτειο.

«Αυτό το οποίο είπε ο κ. Γεωργιάδης “ξεχειλώθηκε” και, όπως συμβαίνει πάντα, η αντιπολίτευση και κάποια ΜΜΕ προσπάθησαν να το αξιοποιήσουν με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης. Η θέση του κόμματος, της παράταξης, αποτυπώθηκε και φέτος μέσα από τη δήλωση του πρωθυπουργού. Το Πολυτεχνείο, μια κορυφαία πράξη θυσίας ενάντια στη δικτατορία, δεν ανήκει μονοπωλιακά σε κανέναν πολιτικό χώρο και σε κανένα κόμμα. Το Πολυτεχνείο συμβολίζει τον αγώνα των Ελλήνων, των φοιτητών, εκείνων που ήταν εκεί αλλά και εκείνων που στήριξαν», δήλωσε.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα εάν υπήρξαν νεκροί κατά την εξέγερση, απάντησε ότι τα σχετικά στοιχεία έχουν καταγραφεί σε επίσημες εκθέσεις και δεν αμφισβητούνται.

«Όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί στις επίσημες εκθέσεις, έχουν δημοσιοποιηθεί και δεν τα αμφισβητεί κανείς. Ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής αποκατέστησε τη δημοκρατία στη χώρα και επέλεξε οι πρώτες εκλογές του 1974 να γίνουν στις 17 Νοεμβρίου. Αυτό λέει πολλά», σημείωσε.

Σχολιάζοντας ειδικότερα τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι «το Πολυτεχνείο έριξε τη χούντα του Παπαδόπουλου για να φέρει τη χούντα του Ιωαννίδη», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο υπουργός δεν υποβάθμισε τη σημασία της εξέγερσης, αλλά αναφέρθηκε στη χρονική ακολουθία των ιστορικών γεγονότων.

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν υποτίμησε τη συμβολή του Πολυτεχνείου στις συνολικές πράξεις αντίστασης των πολιτών που ήθελαν δημοκρατία, δηλαδή της κοινωνίας συνολικά, ενάντια στη δικτατορία. Απλώς έβαλε σε μια σειρά τα ιστορικά γεγονότα. Δεν σημαίνει ότι αλλοίωσε την έννοια του Πολυτεχνείου και τη συμβολή των φοιτητών», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ιστορικές επέτειοι και οι δημοκρατικοί συμβολισμοί δεν πρέπει να ταυτίζονται αποκλειστικά με συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους.

«Δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε το λάθος να χαρίζουμε επετείους, ημέρες και συμβολισμούς σε κανέναν χώρο. Ούτε σε εμάς ανήκει μονοπωλιακά η δημοκρατική ευαισθησία. Όλο το δημοκρατικό τόξο θεωρώ ότι έχει την ίδια δημοκρατική ευαισθησία, ούτε ανήκει σε κάποιον μονοπωλιακά ο πατριωτισμός. Δεν υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες στο πολιτικό σύστημα. Εξαιρώ πάντοτε τα άκρα», επισήμανε.

Οι απαντήσεις για Λιάκο και Τσάφο

Σε ερώτηση για το ζήτημα που έχει προκύψει με τον κ. Λιάκο, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη και ότι δεν υπάρχει εταιρική ή επιχειρηματική σχέση ανάμεσα στον κ. Λιάκο και την αδελφή του.

«Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Δεν έχει καμία εταιρική, επιχειρηματική σχέση ο κ. Λιάκος με την αδελφή του. Είναι μια επαγγελματική δραστηριότητα η οποία είναι νόμιμη. Κάθε απευθείας ανάθεση ελέγχεται ξεχωριστά από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον υπάρχει κάποια καταγγελία. Άρα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα Λιάκου», δήλωσε.

Αναφερόμενος στον κ. Τσάφο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι, όπως δήλωσε ο υφυπουργός, παρέδωσε τα ομόλογα μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του.

«Όπως δήλωσε και ο κ. Τσάφος, μόλις ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού έδωσε τα ομόλογα, άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα», ανέφερε.

Απευθείας αναθέσεις: Τα στοιχεία που παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τις απευθείας αναθέσεις, ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε στοιχεία για την αξία των δημοσίων συμβάσεων το 2025, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται από τις καταγγελίες δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.

«Το 2025, συνολικά, η αξία των δημοσίων συμβάσεων ήταν 13,1 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι απευθείας αναθέσεις, οι οποίες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς υγείας και λοιπούς φορείς, ήταν 2,6 δισ. ευρώ», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, οι απευθείας αναθέσεις της κεντρικής διοίκησης, εξαιρουμένων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοσοκομείων, αντιστοιχούν στο 4% της συνολικής αξίας των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή σε περίπου 450 εκατ. ευρώ.

«Άρα, η εικόνα που προσπαθεί να δώσει η αντιπολίτευση, ότι είμαστε η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων, είναι παραπλανητική», υποστήριξε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι η νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης μέχρι συγκεκριμένο οικονομικό όριο, διευκρινίζοντας ότι η επιλογή αυτής της διαδικασίας δεν συνιστά από μόνη της παρατυπία.

«Οι απευθείας αναθέσεις προβλέπονται μέχρι ένα ποσό. Άρα, όποιος δήμαρχος, υπουργός ή γενικός γραμματέας κάνει απευθείας ανάθεση δεν σημαίνει ότι κάνει κάτι κακό. Το αντίθετο. Σε περίπτωση, όμως, που δεν υπάρχει παραδοτέο ή που αυτός που παίρνει την απευθείας ανάθεση δεν είναι κατάλληλος για αυτή τη δουλειά, πρέπει όσοι δίνουν μια απευθείας ανάθεση να ελέγχουν», ανέφερε.

Επανερχόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης, πρόσθεσε:

«Αυτός ο εντυπωσιακός τίτλος, “κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων”, αντιστοιχεί στην ουσία στο 4% επί του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων και, μάλιστα, η μέση αξία ανάθεσης είναι 18.900 ευρώ».

Τι ανέφερε για τους μετακλητούς υπαλλήλους

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων, υποστηρίζοντας ότι στην κεντρική κυβέρνηση υπηρετούν σήμερα λιγότεροι σε σχέση με το 2019, παρά την αύξηση που καταγράφεται συνολικά στο Δημόσιο.

Όπως εξήγησε, η συνολική αύξηση συνδέεται με τη δημιουργία περισσότερων θέσεων μετακλητών στην τοπική αυτοδιοίκηση, έπειτα από σχετικά αιτήματα.

«Οι μετακλητοί της κεντρικής κυβέρνησης, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τους μετακλητούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι λιγότεροι σήμερα από ό,τι ήταν το 2019. Ο λόγος που έχουμε συνολικά ως κράτος περισσότερους μετακλητούς είναι ότι αυξήθηκαν οι θέσεις τους, κατόπιν αιτημάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, για να μπορέσουν να διοικηθούν οι δήμοι. Άρα, ναι, συνολικά στο κράτος είναι περισσότεροι, αλλά στην κεντρική κυβέρνηση οι μετακλητοί είναι λιγότεροι», κατέληξε.