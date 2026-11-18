Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ άσκησε έντονη κριτική στα όσα δήλωσε για το Πολυτεχνείο ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε σήμερα να τον έχει διαγράψει.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στις δηλώσεις προβεβλημένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για το Πολυτεχνείο. «Τι θέλουν να πετύχουν κάποιοι υπονομεύοντας την αξία του Πολυτεχνείου; Να δικαιώσουν την προσωπική τους πολιτική διαδρομή. Τι θέλατε να κάνουν άνθρωποι που ήταν στο κόμμα του Καρατζαφέρη, αρνητές του Ολοκαυτώματος, αρνητές του Πολυτεχνείου, άνθρωποι της ακροδεξιάς;» αναρωτήθηκε δηκτικά και απευθύνοντας το ερώτημα στον Πρωθυπουργό:

«Ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας γιατί σιωπούν; Και προς τιμήν του, έκανε μια σκληρή δήλωση ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μεϊμαράκης. Για εμένα, την επόμενη ημέρα αυτής της δήλωσης ο κ. Γεωργιάδης δεν έπρεπε να είναι Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας».

«Από τη μια, κλαίγονται η ευρωπαϊκή δεξιά και ο κ. Μητσοτάκης για την άνοδο της ακροδεξιάς, του νεοναζισμού, του Κασιδιάρη στην Ελλάδα. Και από την άλλη, βγαίνουν και κάνουν αυτές τις δηλώσεις κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που επί της ουσίας ανοίγουν το πεδίο στον Κασιδιάρη αλλά η κεντρική Νέα Δημοκρατία ρίχνει χαμηλά το θέμα. Δηλαδή, ανοίγουν τον δρόμο στην ακροδεξιά, αλλά δεν τους καταδικάζουν. Κάποιοι ψαρεύουν στα θολά νερά της ακροδεξιάς, νομιμοποιώντας θεωρίες επικίνδυνες για την ποιότητα της δημοκρατίας, τη σύγχρονη δημοκρατική ιστορία και τους αγώνες του ελληνικού λαού», τόνισε κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ.

“Η κανονικοποίηση της διαφθοράς είναι το παράδειγμα που δίνει το Μέγαρο Μαξίμου”

Κληθείς να σχολιάσει τις υποθέσεις με υπουργούς της κυβέρνησης που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, σημείωσε:

«Όταν βλέπουμε ένα σκάνδαλο κάθε εβδομάδα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κανονικοποίηση διαφθοράς. Γιατί όταν, για παράδειγμα, ο κ. Τσαβδαρίδης αναλογίζεται ότι “το Μαξίμου μου έλεγε να κάνω στημένες ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή στους ανθρώπους του Predator’’ – αυτό που λέω, είναι στη δικαστική απόφαση – τι μήνυμα έδινε το Μαξίμου στον κ. Τσαβδαρίδη; “Όλα επιτρέπονται, αγαπητέ Τσαβδαρίδη”. Η κανονικοποίηση της διαφθοράς είναι το παράδειγμα, που δίνει το Μέγαρο Μαξίμου. Όταν το Μαξίμου λειτουργεί έτσι, οι υπόλοιποι γύρω γύρω αποκτούν τη λογική της ατιμωρησίας».

Για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι οι πρωτοφανείς ευρωπαϊκοί πόροι δεν αξιοποιήθηκαν στην κατεύθυνση αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου για να καταστεί πιο ανθεκτική η ελληνική οικονομία, με αποτέλεσμα η μεγέθυνση του ΑΕΠ και οι επενδύσεις να εξασθενούν και οι κοινωνικές ανισότητες να διευρύνονται.

«Είχε ο κ. Μητσοτάκης 80 δισ. Ευρώ, -Ταμείο Ανάκαμψης, Κοινή Αγροτική Πολιτική, ΕΣΠΑ- και αντί να μειωθούν οι ανισότητες, αυξήθηκαν. Έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Ήμασταν στη 10η θέση στις ανισότητες, τώρα καταγράφεται επιδείνωση και είμαστε 4οι. Έχουμε και το εξής παράλογο: Ο μέσος μισθός είναι δεύτερος από το τέλος και τα κέρδη των επιχειρήσεων τρίτα από την κορυφή. Άρα, έχουμε κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες».

«Για εμάς ανάπτυξη σημαίνει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, τα ευρωπαϊκά χρήματα να αξιοποιηθούν σωστά και όχι με απευθείας αναθέσεις, όπου χάνονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και δεν πιάνουν τόπο. Έχουμε ένα άλλο μίγμα πολιτικής όπου η ανάπτυξη δεν θα στηρίζεται στο ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας από τις Golden Visa και τις επιθετικές εξαγορές των funds. Άλλο παραγωγικό μοντέλο, χωρίς αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας».

Για τις ανεξάρτητες Αρχές

Σχετικά με τις «ανεξάρτητες αρχές και τις νέες μεθοδεύσεις του Μαξίμου», υπογράμμισε: «Πρότεινα στον κ. Μητσοτάκη και στη Βουλή να σταματήσει το αλισβερίσι κάτω από το τραπέζι. Τι γινόταν παλιά; Το έκανε η Νέα Δημοκρατία και με τον κ. Τσίπρα: “Πάρε εσύ ένα, να πάρω εγώ ένα”. Πρότεινα κάτι άλλο. Ανοιχτός διαγωνισμός, καταθέτουν βιογραφικά για τις τρεις ανεξάρτητες αρχές, τα αξιολογούμε όλα τα κόμματα, τοποθετούμαστε στη Διάσκεψη των Προέδρων και για όποιον προκύπτει πλειοψηφία 3/5 αναλαμβάνει τη θέση που είναι να αναλάβει».

Θύμισε ότι τον Απρίλιο το ΠΑΣΟΚ είχε με καθαρότητα εκφράσει τις επιλογές του στη Διάσκεψη των Προέδρων στο πρόσωπο της κυρίας Συγγούνα για την ΑΠΔΠΧ και του κ. Δερβιτσιώτη για τον Συνήγορο του Πολίτη. «Συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία στην κυρία Συγγούνα και ξαφνικά ο κ. Κακλαμάνης φεύγει. Και αντί η κυρία Συγγούνα που είχε πλειοψηφία 3/5 να αναλάβει καθήκοντα, ακυρώνεται η διαδικασία», πρόσθεσε.

«Γιατί δεν ρωτάτε τους κυρίους της Νέας Δημοκρατίας; Τι θα πούμε στην κυρία Συγγούνα; Επειδή κάνει καπρίτσια το Μαξίμου κι ενώ συμφώνησε στο πρόσωπό σας, τώρα σας αλλάζουμε και προτείνουμε κάποιον άλλον; Εχω μια θεσμική διαφορα: Τον κ. Δερβιτσιώτη τον ξέρω, γιατί είμαι απόφοιτος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Την κυρία Συγγούνα δεν την έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν πρότεινα, λοιπόν, ανθρώπους που έχω κάνει αλισβερίσι. Είδα βιογραφικά. Η Νέα Δημοκρατία θέλει αλισβερίσι. Αλισβερίσι και διαπραγμάτευση κάτω από το τραπέζι τύπου “έναν εσύ, έναν εγώ” με εμένα δεν γίνονται. Όλα στο προσκήνιο».

«Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει»

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τους πολιτικούς στόχους του ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές. «Όποιος θέλει να αλλάξουμε πολιτική και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, έχει επιλογή το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη. Το καλοκαίρι ακούγαμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι τέταρτο κόμμα. Ξαφνικά, έφυγε το σενάριο και τώρα λένε ότι θα είναι δεύτερο κόμμα. Αφήνω τις δημοσκοπήσεις στην άκρη. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά.

Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους και ο κάθε πολίτης μπορεί να φανταστεί το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση. Μπορεί να φανταστεί ποιοι θα είναι υπουργοί σε μια δική μου κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Ξέρει ποιο είναι το πρόγραμμά μας, το οποίο και παρουσιάσαμε στη Θεσσαλονίκη. Έχει άλλες επιλογές σε κόμματα διαμαρτυρίας ή προσωπικά κόμματα;».

«Αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία και δεν έχει πάνω από 151, θα κάνει κυβέρνηση – όπως είμαι σίγουρος ότι θα κάνει – με την ακροδεξιά. Δεν είναι τυχαία αυτά που κάνει ο κ. Γεωργιάδης με την ανοχή Μητσοτάκη», συμπλήρωσε.

Ενώ σχετικά με τη αφήγημα Μητσοτάκη περί συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει. Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να χάσει ψήφους στο Κέντρο μόνο από το ΠΑΣΟΚ. Άρα, επιχειρεί να δημιουργήσει δίπολα με ένα κόμμα που δεν του παίρνει εκλογικό ακροατήριο, το κόμμα του κ. Τσίπρα. Είναι ένα τέχνασμα που το έκαναν και στις εκλογές του 2023. Η Νέα Δημοκρατία πήρε αυτό που ήθελε, γι’ αυτό το ξανακάνει. Ο κ. Τσίπρας κατέρρευσε».

Για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Τέλος, σχετικά με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Έχουν έρθει και στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός βουλευτής μας στη Χίο, ήταν υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Έρχονται στελέχη και από την Αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και προς το Κέντρο και προς την Αριστερά. Αυτοί που έχουν κάνει κάποιες λάθος δηλώσεις, τις έχουν αναγνωρίσει ως τέτοιες στο παρελθόν».

«Το άρθρο23, αν περνούσε, χιλιάδες δανειολήπτες θα έχαναν τα σπίτια τους από τα funds χωρίς δικαστική απόφαση. Δεν πέρασε γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στη Βουλή. Δεν είναι έξω από τη Βουλή να κάνει βόλτες. Γι’αυτό και κάποιοι βουλευτές, που είχαν εκλεγεί με άλλο κόμμα, τι σου λένε σήμερα; “Όχι, δεν θα ακολουθήσουμε τον αντιδημοκρατικό και αντικοινοβουλευτικό δρόμο του κ. Τσίπρα” που έναν χρόνο πριν λέει: “παρατήστε τη Βουλή”. Για φανταστείτε έναν χρόνο στη Βουλή να υπήρχε μόνο η Νέα Δημοκρατία χωρίς τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ, τι δώρο θα ήταν αυτό στον κ. Μητσοτάκη!

Εμείς δίνουμε αγώνα και εκτός Βουλής και εντός Βουλής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα φιλόξενο κόμμα. Αρκεί αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν ηθικά ζητήματα.

Δεν μ’ αρέσει, όμως, η α λα καρτ μνήμη. Σχολιάζει κανείς ότι κάποιοι που σήμερα πρωταγωνιστούν στη Νέα Δημοκρατία, την αποκαλούσαν “κόμμα διεφθαρμένων”; Ο κ. Λοβέρδος πριν από μερικούς μήνες επέκρινε τον κ. Μητσοτάκη ως “μπροστινό των καρτέλ” και σήμερα τον κατεβάζει υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία.

Σας το ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα φιλόξενο κόμμα, ειδικά προς τον ελληνικό λαό. Εμείς έχουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα να συστρατευθούν οι προοδευτικοί πολίτες για να πάμε σε πολιτική αλλαγή. Και νομίζω ότι με αγώνα και προσπάθεια θα τα καταφέρουμε», κατέληξε.