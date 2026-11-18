Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, η οποία μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τη διαδικασία συγκέντρωσης των προσωπικών αντικειμένων του τραγουδιστή. Όπως εξήγησε, η μετακόμιση δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, ενώ η οικογένεια μαζεύει σταδιακά τα πράγματά του.

«Δεν έχει γίνει η μετακόμιση ακόμα, όχι», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Μαζεύουμε σιγά – σιγά».

Όταν οι δημοσιογράφοι την ρώτησαν αν κράτησε κάποιο προσωπικό αντικείμενο του αδελφού της, απάντησε: «Το κομποσκοίνι», διευκρινίζοντας στη συνέχεια: «Ένα από τα κομποσκοίνια, που έχει πολλά ο Γιώργος».

Η Μαρία Μαζωνάκη δέχθηκε επίσης ερώτηση σχετικά με τα ιατροδικαστικά ευρήματα που είχαν γίνει γνωστά, χωρίς ωστόσο να θελήσει να επεκταθεί στο θέμα. «Τι να σου πω; Εγώ το περίμενα, αγάπη μου. Αυτά ήταν γνωστά, τα περιμέναμε», δήλωσε.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις της, απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους με μια προσωπική ευχή: «Μη χρειαστεί να το κάνετε ποτέ αυτό, παιδιά. Να μη χρειαστεί ποτέ να το κάνετε αυτό. Σας το εύχομαι από την καρδιά μου».