Με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ να συντονίζουν τις κινήσεις τους στην κινεζική πόλη Σεντζέν, η δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής του APEC λειτουργεί ως άτυπη «πρόβα» για το πολυαναμενόμενο τριμερές ραντεβού της Πέμπτης με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς Μόσχα και Πεκίνο εξαπολύουν κοινό μέτωπο κατά του «προστατευτισμού» της Δύσης.

Στη δεύτερη ημέρα της συνόδου των διευθυνόντων συμβούλων (CEO Summit) του APEC, στον τεχνολογικό κόμβο της Σεντζέν στη νότια Κίνα, στο βήμα ανεβαίνουν σήμερα οι ηγέτες των χωρών-μελών, ενώ συνεχίζονται οι διμερείς επαφές στο περιθώριο των εργασιών.

Ωστόσο, τα πιο κρίσιμα ραντεβού -η διμερής συνάντηση του Σι με τον Τραμπ, καθώς και η τριμερής ΗΠΑ-Κίνας-Ρωσίας- έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Ορισμένοι παρατηρητές έχουν επισημάνει ότι ενδέχεται να γίνουμε μάρτυρες μιας «Γιάλτας 2.0», παραπέμποντας στη μεγάλη διάσκεψη του 1945 κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στην οποία συμμετείχαν ο Τσόρτσιλ, ο Ρούζβελτ και ο Στάλιν.

Ο λόγος είναι ότι οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, θα καθίσουν στο τραπέζι των τριμερών συνομιλιών για να συζητήσουν τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία, τα πυρηνικά, την οικονομία, την τεχνολογία και το εμπόριο.

Παράλληλα, εντάθηκαν οι εικασίες ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ενδέχεται να δώσει το «παρών» δίπλα στους άλλους παγκόσμιους ηγέτες, έπειτα από δημοσίευμα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Interfax, το οποίο επικαλέστηκε το Κρεμλίνο αναφέροντας ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Κιμ εφόσον ο τελευταίος παραστεί στη σύνοδο του APEC.

«Το Κρεμλίνο δεν θα το έκανε αυτό αν δεν ήταν βέβαιο ότι θα συναντηθούν», δήλωσε στο Reuters ο Σίντνεϊ Σάιλερ, πρώην αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αρμόδιος για τη Βόρεια Κορέα, ο οποίος πλέον εργάζεται στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

«Είμαι αρκετά βέβαιος ότι κάτι βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται αναμφίβολα ανήσυχος για την τριμερή συνάντηση του APEC μεταξύ Τραμπ, Σι και Πούτιν.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε ότι μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας «θα ενθαρρύνει μόνο τον Πούτιν να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο».

Η άφιξη Πούτιν και το μήνυμα ενόψει της τριμερούς

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε το πρωί της Τετάρτης στη Σεντζέν, όπου έτυχε υποδοχής με κόκκινο χαλί, στρατιωτικό άγημα και χορευτές ντυμένους στα φούξια και μπλε να ανεμίζουν πον-πον.

🇷🇺 President Vladimir Putin arrives in China on a working visit, to take part in the 33rd #APEC Summit. A trilateral meeting between President Vladimir Putin, President Xi Jinping and President Donald Trump is planned for November 19 🇷🇺🇨🇳🇺🇸 📹 © https://t.co/xVr9LeSaxf https://t.co/5cPUHObW9W — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 17, 2026



Στην υποδοχή βρέθηκε το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος, Τσάι Τσι, ο οποίος περιγράφεται συχνά ως το «δεξί χέρι» του Σι.

Νωρίτερα, ο Πούτιν δήλωσε στη σύνοδο του APEC ότι αναμένει πως η πολυαναμενόμενη αυριανή τριμερής συνάντηση με τον Τραμπ και τον Σι θα είναι «εξαιρετικά χρήσιμη».

Ανεβαίνοντας στο βήμα μετά τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, ο Ρώσος ηγέτης εκφώνησε μια αιχμηρή ομιλία, βάζοντας στο στόχαστρο τους επικριτές της Μόσχας και προτείνοντας διευρυμένη οικονομική συνεργασία με τον APEC.

Putin arrives for the APEC CEO Summit 2026 in Shenzhen, China, on Wednesday. #APEC2026 https://t.co/v3S1ot0qKW — China Xinhua News (@XHNews) November 18, 2026



Υποστήριξε ότι οι δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 «απέτυχαν» και ότι η χώρα του αντεπεξήλθε «με αξιοπρέπεια».

«Σε έναν σύγχρονο κόσμο γεμάτο αναταράξεις, εν μέσω του κατακερματισμού της παγκόσμιας οικονομίας και σε μια εποχή που οι στρατιωτικοπολιτικοί κίνδυνοι αυξάνονται, αυτό που χρειάζεται απεγνωσμένα είναι η ενότητα αντί του διχασμού, η ισότητα αντί της ηγεμονίας, η εταιρική σχέση αντί της απομόνωσης και ο διάλογος αντί των τελεσιγράφων», πρόσθεσε.

«Δεν μπορούν να καταστρέψουν τις οικονομίες των ανταγωνιστών»

Μιλώντας ενώπιον επιχειρηματικών ηγετών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ο Πούτιν ανέφερε ότι «γινόμαστε μάρτυρες ριζικών αλλαγών που σαρώνουν τον κόσμο σαν κύματα».

«Το περιφερειακό μοντέλο αποτελεί ζωντανό παράδειγμα ενίσχυσης μιας πιο δίκαιης, δημοκρατικής και ισότιμης παγκόσμιας τάξης», σημείωσε ο Ρώσος Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι αντί να «προσαρμοστούν σε αυτές τις ευκαιρίες, οι πρώην κυρίαρχες δυνάμεις, εις βάρος της λογικής του θεμιτού ανταγωνισμού και ενίοτε εις βάρος των δικών τους συμφερόντων, προσπαθούν να ανακόψουν την ανάπτυξη εκείνων που επιδεικνύουν επιτυχία και πρόοδο».

«Σε αυτό το πλαίσιο, οι χώρες της περιοχής δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της κυριαρχίας τους με βάση τρία βασικά επίπεδα: την κρατική κυριαρχία, τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνικοοικονομική κυριαρχία», ανέφερε.

«Μόνο μέσω αυτού μπορούν οι χώρες να διατηρήσουν την αυτοτέλεια και την ανεξαρτησία τους στη διεθνή αρένα. Προκειμένου να καθορίσουν το δικό τους μέλλον και το δικό τους αναπτυξιακό μοντέλο, η πράξη δείχνει ότι τα προηγούμενα εργαλεία οικονομικής κυριαρχίας και εξαναγκασμού ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό την ανασχετική τους ισχύ».

Ο Ρώσος Πρόεδρος επικαλέστηκε το παράδειγμα της χώρας του, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον μεγαλύτερο αριθμό κυρώσεων παγκοσμίως. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι οι κυρώσεις, οι δασμοί και οι περιορισμοί στις εξαγωγές «εξακολουθούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη».

«Αλλά δεν είναι ικανά να σταματήσουν πλήρως την ανάπτυξη ή να καταστρέψουν τις οικονομίες των ανταγωνιστών», τόνισε.

Σκληρή κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατά την ομιλία του στο Επιχειρηματικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο του APEC, ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μένει πίσω στον ανταγωνισμό, καθώς απέτυχε να προσαρμοστεί στην απώλεια της ρωσικής αγοράς και των φθηνών ενεργειακών πόρων που τροφοδοτούσαν την ευημερία της επί δεκαετίες.

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, δεδομένης της στενής αλληλεξάρτησης των οικονομιών, τα τεχνητά εμπόδια σε έναν κρίκο της αλυσίδας αξίας οδηγούν σε κόστος σε όλους τους άλλους τομείς. Αυτό ακριβώς βλέπουμε στις χώρες που επιβάλλουν ενεργά αντιρωσικές ή οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις. Για παράδειγμα, η ΕΕ δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί σε αυτές, συμπεριλαμβανομένης της οικειοθελούς αποχώρησής της από την αγορά μας και της διακοπής των φθηνών και σταθερών προμηθειών ρωσικών ενεργειακών πόρων, που εξασφάλιζαν την ευημερία της επί δεκαετίες», σημείωσε ο Ρώσος ηγέτης.

«Χάνει το βιομηχανικό της δυναμικό και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Το πρόβλημα των δημοσιονομικών ελλειμμάτων έρχεται στο προσκήνιο. Το βάρος του χρέους και ο πληθωρισμός αυξάνονται», τόνισε ο Πούτιν.

Τετ-α-τετ μεταξύ Πούτιν και Σι

Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της 33ης Συνόδου των Οικονομικών Ηγετών του APEC, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη τριμερή σύνοδο κορυφής της Πέμπτης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο συντονισμός της εξωτερικής πολιτικής μεταξύ Ρωσίας και Κίνας παραμένει σταθερός και κινείται προς θετική κατεύθυνση. Σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό κλίμα, υιοθετούμε εποικοδομητικές προσεγγίσεις για την οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης πολυπολικής παγκόσμιας τάξης», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Νωρίτερα, ανοίγοντας τις εργασίες του APEC, ο Κινέζος Πρόεδρος είχε απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και το ελεύθερο εμπόριο.

«Ξεκινώντας από τη μείωση των δασμών, τη διεύρυνση της πρόσβασης και τη διερεύνηση κανονισμών και προτύπων διαχείρισης, η Κίνα θα προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις», ανέφερε ο Σι.

Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ Σι και Πούτιν περιλαμβάνονταν η ενέργεια και τα χρηματοοικονομικά, ενώ σε πιο κλειστό κύκλο επρόκειτο να συζητηθούν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας και της Βόρειας Κορέας.

Τέλος, ο Σι Τζινπίνγκ είχε ξεχωριστή συνάντηση και με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε-μιουνγκ, ο οποίος συμμετέχει επίσης στη σύνοδο.