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Στην πόλη Σεντζέν της Κίνας έφθασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που πραγματοποιείται στις 18 και 19 Νοεμβρίου, με το διεθνές ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην επικείμενη τριμερή συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Την άφιξη του Πούτιν μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ενώ τόσο το Κρεμλίνο όσο και ο Λευκός Οίκος έχουν επιβεβαιώσει ότι οι τρεις ηγέτες θα συναντηθούν την Πέμπτη (19/11), στο περιθώριο της συνόδου.

Πρόκειται για την πρώτη τριμερή συνάντηση των ηγετών της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας σε αυτό το επίπεδο, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανταγωνισμών και συνεχιζόμενων πολεμικών συγκρούσεων.

Σύμφωνα με το Associated Press, η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών και στον πόλεμο στο Ιράν, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος.

Στις 19 Νοεμβρίου η συνάντηση Πούτιν, Τραμπ και Σι

Η τριμερής συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, όπως επιβεβαίωσε στις 16 Νοεμβρίου το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου, Μάο Νινγκ, ανέφερε ότι οι τρεις ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και την ενίσχυση της στρατηγικής σταθερότητας στις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, χαρακτήρισε την επικείμενη συνάντηση κεντρικό γεγονός της επίσκεψης Πούτιν στην Κίνα.

«Η σημασία και ο συμβολισμός αυτής της συνάντησης δύσκολα μπορούν να υπερεκτιμηθούν», δήλωσε, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Ο Ουσακόφ σημείωσε ότι οι προετοιμασίες συνεχίζονται, ενώ η Μόσχα επιθυμεί να εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν μετά τις συνομιλίες.

Εάν δεν καταστεί δυνατή η συμφωνία σε κοινό κείμενο, κάθε ηγέτης αναμένεται να παρουσιάσει ξεχωριστά τα συμπεράσματά του.

Στο τραπέζι τα πυρηνικά όπλα και ο πόλεμος στο Ιράν

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναμένεται να θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ αφορά τη μείωση των πυρηνικών εξοπλισμών.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τη λήξη, τον Φεβρουάριο του 2026, της συνθήκης New START, της τελευταίας συμφωνίας που περιόριζε τα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει την επιθυμία για μια νέα συμφωνία, στην οποία θα συμμετέχει και η Κίνα.

Ωστόσο, το Πεκίνο έχει διαμηνύσει ότι δεν θεωρεί ρεαλιστική, στην παρούσα φάση, τη συμμετοχή του σε τριμερείς διαπραγματεύσεις πυρηνικού αφοπλισμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Associated Press, ο Τραμπ σκοπεύει να θέσει το ζήτημα του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν αναμένει απαραίτητα την επίτευξη συμφωνίας από αυτή την πρώτη τριμερή συνάντηση, αντιμετωπίζοντάς την περισσότερο ως την έναρξη ενός νέου κύκλου συνομιλιών.

Ξεχωριστή συνάντηση Πούτιν – Σι για την Ουκρανία

Πριν από την τριμερή συνάντηση, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προγραμματίσει διμερείς συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη (18/11).

Σύμφωνα με τον Γιούρι Ουσακόφ, οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν θέματα εξωτερικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις προσπάθειες διπλωματικής διευθέτησής του.

Ο Πούτιν αναμένεται να ενημερώσει τον Κινέζο πρόεδρο για τις πρόσφατες επαφές της Μόσχας με την Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.

Παράλληλα, θα εξεταστεί η περαιτέρω ενίσχυση της ρωσοκινεζικής οικονομικής συνεργασίας.

Ωστόσο, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις θέσεις που έχουν εκφράσει η Μόσχα και η Ουάσινγκτον για την ατζέντα της τριμερούς συνάντησης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο Τραμπ δεν σχεδιάζει να συζητήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία στο συγκεκριμένο τριμερές σχήμα, καθώς το ζήτημα εξετάζεται μέσω χωριστών αμερικανορωσικών διαύλων επικοινωνίας.

Αντίθετα, το Κρεμλίνο έχει εκφράσει την πρόθεση να συνεχιστούν οι συζητήσεις για το ουκρανικό ζήτημα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει οριστικοποιηθεί δημοσίως ξεχωριστή διμερής συνάντηση των δύο προέδρων, πέρα από την προγραμματισμένη τριμερή.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πούτιν στη Σεντζέν

Εκτός από τις επαφές με τον Τραμπ και τον Σι, ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να μιλήσει στην επιχειρηματική σύνοδο της APEC στις 18 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το Interfax, θα παρουσιάσει τις εκτιμήσεις της Μόσχας για την παγκόσμια οικονομία, τις επιδόσεις της ρωσικής οικονομίας και τις επενδυτικές δυνατότητες της χώρας του.

Ο Πούτιν αναμένεται επίσης να επισκεφθεί το κοινό πανεπιστημιακό ίδρυμα του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας και του Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Πεκίνου στη Σεντζέν, το οποίο συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια λειτουργίας.

Στο περιθώριο της συνόδου έχουν προγραμματιστεί επιπλέον διμερείς επαφές με τον ηγέτη του Βιετνάμ, Το Λαμ, και τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσανβιρακούλ.

Η APEC και η επιδίωξη της Κίνας για ενίσχυση του διεθνούς της ρόλου

Η φετινή σύνοδος πραγματοποιείται με κεντρικό σύνθημα τη «Δημιουργία μιας κοινότητας Ασίας-Ειρηνικού με στόχο την κοινή ευημερία».

Στην APEC συμμετέχουν 21 οικονομίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ και σχεδόν το ήμισυ του διεθνούς εμπορίου.

Η ατζέντα περιλαμβάνει τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την ενεργειακή συνεργασία και την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού.

Το Πεκίνο επιδιώκει επίσης την προώθηση πρωτοβουλιών για την ψηφιακή οικονομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ αναμένεται η υιοθέτηση κοινής διακήρυξης για την οικονομική συνεργασία στην περιοχή.

Παρά τον οικονομικό χαρακτήρα της συνόδου, η προσοχή της διεθνούς κοινότητας στρέφεται κυρίως στην επικείμενη συνάντηση των τριών ηγετών.

Η συγκέντρωση των προέδρων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας στο ίδιο τραπέζι αποτελεί σημαντική διπλωματική εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφές εάν οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες συμφωνίες.