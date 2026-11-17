Ο Ολυμπιακός πήρε μία απίθανη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 97-95 στην παράταση στην Κύπρο, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκαν δύο εντυπωσιακά σουτ στην εκπνοή, με τον Σάσα Βεζένκοφ να στέλνει την αναμέτρηση στην παράταση (82-82) και τον Κόρι Τζόσεφ να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με τρίποντο στην τελευταία επίθεση.

Οι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκαν με 13 πόντους, ωστόσο η Μακάμπι ανέτρεψε την κατάσταση στο δεύτερο μέρος και έφτασε κοντά στη νίκη. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιστρέψει, με τον Βεζένκοφ να πρωταγωνιστεί επιθετικά, τον Εβάν Φουρνιέ να πετυχαίνει καθοριστικό τρίποντο στην παράταση και τον Τζόσεφ να υπογράφει το τελικό αποτέλεσμα.

Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, επιβάλλοντας από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό του. Η αποτελεσματική του άμυνα περιόρισε τις επιθετικές επιλογές της Μακάμπι, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια και κοντά στο καλάθι.

Ο Φουρνιέ πέτυχε το πρώτο τρίποντο για το 2-3, με τους Βεζένκοφ και Γουόρντ να ανεβάζουν τη διαφορά στο 2-8. Οι Πειραιώτες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, έφτασαν στο 2-10 και προηγήθηκαν με 6-19 στο 6ο λεπτό, εκμεταλλευόμενοι την επιθετική δυσκολία των Ισραηλινών.

Η Μακάμπι προσπάθησε να περιορίσει τη διαφορά προς το τέλος της πρώτης περιόδου, όμως ο Ολυμπιακός διατήρησε το προβάδισμά του και ολοκλήρωσε το δεκάλεπτο στο 18-28. Ο Βεζένκοφ είχε ήδη σημειώσει εννέα πόντους, με τους Φουρνιέ και Γουόρντ να συμβάλλουν σημαντικά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Στη δεύτερη περίοδο, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισαν να ελέγχουν την αναμέτρηση. Ο Βεζένκοφ διατήρησε την αποτελεσματικότητά του, ενώ η Μακάμπι επιχείρησε να αντιδράσει αξιοποιώντας κυρίως τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, οι οποίοι είχαν προσφέρει 13 πόντους στα πρώτα 13 λεπτά.

Παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων, ο Ολυμπιακός διατήρησε τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα, έχοντας φτάσει το 50% στα τρίποντα στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 36-49, έχοντας αποκτήσει σαφές προβάδισμα για τη συνέχεια.

Η αντεπίθεση της Μακάμπι και το απίθανο buzzer beater του Βεζένκοφ

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, καθώς η Μακάμπι αύξησε την πίεση στην άμυνα και δυσκόλεψε σημαντικά την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες έχασαν τον ρυθμό τους, αντιμετώπισαν προβλήματα στη δημιουργία και δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν.

Οι Ισραηλινοί μείωσαν σε 49-56 στα μέσα της τρίτης περιόδου και συνέχισαν να πιέζουν, περιορίζοντας τη διαφορά στους επτά πόντους στο τέλος του δεκαλέπτου (54-61).

Η αντεπίθεση της Μακάμπι συνεχίστηκε στην τέταρτη περίοδο. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 61-61, οκτώ λεπτά πριν από τη λήξη, και στη συνέχεια πέτυχαν δύο συνεχόμενα τρίποντα, προσπερνώντας με 67-61. Με επιμέρους 18-2, από την τρίτη περίοδο, είχαν πλέον ανατρέψει πλήρως την κατάσταση.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έδωσε την απάντηση για τον Ολυμπιακό, πετυχαίνοντας δύο διαδοχικά τρίποντα. Οι «ερυθρόλευκοι» πλησίασαν σε 69-67 και, με δύο εύστοχες βολές του Βεζένκοφ, ισοφάρισαν σε 69-69, με 5:49 να απομένουν για το τέλος.

Η Μακάμπι, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα. Με τον Κλαρκ να έχει φτάσει εκείνη τη στιγμή τους 13 πόντους και τις πέντε ασίστ, οι Ισραηλινοί πραγματοποίησαν σερί 7-0 και προηγήθηκαν με 76-69. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός συνέχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με τα λάθη, με τον Φουρνιέ να έχει υποπέσει σε επτά.

Ο Βεζένκοφ ανέλαβε ξανά επιθετικές πρωτοβουλίες και, με κρίσιμο τρίποντο, μείωσε σε 78-77, φτάνοντας τους 26 πόντους. Ο Κλαρκ απάντησε για το 80-77, αφήνοντας στους Πειραιώτες 26,8 δευτερόλεπτα για να διεκδικήσουν την ισοφάριση.

Ο Φουρνιέ επιχείρησε τρίποντο, χωρίς να βρει στόχο, όμως η αναμέτρηση δεν είχε τελειώσει. Η Μακάμπι βρέθηκε μπροστά με 82-77, προτού ο Χολ μειώσει με δύο εύστοχες βολές σε 82-79. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Μαντάρ επιχείρησε σουτ και ο Ολυμπιακός απέκτησε ακόμη μία ευκαιρία, έχοντας λίγο περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο στη διάθεσή του.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ανέλαβε την τελευταία επίθεση και ευστόχησε σε ένα εξαιρετικά δύσκολο τρίποντο με την εκπνοή του χρόνου, ισοφαρίζοντας σε 82-82 και στέλνοντας τον αγώνα στην παράταση.

Ο Φουρνιέ κράτησε ζωντανό τον Ολυμπιακό και ο Τζόσεφ έκρινε το παιχνίδι

Η παράταση εξελίχθηκε σε μάχη μέχρι την τελευταία κατοχή, με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν εύστοχα σουτ και το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς.

Ο Βεζένκοφ παρέμεινε η βασική επιθετική επιλογή των «ερυθρόλευκων», φτάνοντας τους 35 πόντους, ενώ απέμεναν τρία λεπτά για την ολοκλήρωση του έξτρα πενταλέπτου. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις από την περιφέρεια, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 90-90, δύο λεπτά πριν από το τέλος.

Στο τελευταίο λεπτό, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε εκ νέου προβλήματα στην επίθεση και η Μακάμπι κατάφερε να προηγηθεί με 95-91, χάρη σε τρίποντο του Γουάλας.

Ο Εβάν Φουρνιέ, όμως, απάντησε με τρίποντο για το 95-94, διατηρώντας τους Πειραιώτες στη διεκδίκηση της νίκης, με μόλις 16 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Η τελευταία λέξη ανήκε στον Κόρι Τζόσεφ. Ο Αμερικανός γκαρντ ευστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή, διαμορφώνοντας το τελικό 95-97 και ολοκληρώνοντας μία αναμέτρηση με δύο buzzer beaters και διαδοχικές ανατροπές.

Ο Ολυμπιακός έφυγε έτσι με το «διπλό» από την Κύπρο, σε έναν αγώνα στον οποίο προηγήθηκε με 13 πόντους στο ημίχρονο, έχασε το προβάδισμα στο δεύτερο μέρος και χρειάστηκε την παράταση για να επικρατήσει.

Τα δεκάλεπτα: 18-28, 36-49, 54-61, 82-82 (κ.α.), 95-97 (παρ.).