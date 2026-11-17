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Νέες προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο, στέλνοντας ένα ζεύγος οπλισμένων μαχητικών.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr όλα συνέβησαν στις 3 το μεσημέρι όταν 4 τουρκικά οπλισμένα F-16 προχώρησαν σε μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο ύψος της Λέσβου. Έξι παραβιάσεις έγραψε το κοντέρ της τουρκικής προκλητικότητας. Άμεση ήταν η απάντηση από την Πολεμική Αεροπορία, με δύο ζεύγη οπλισμένων μαχητικών.

Οι Έλληνες πιλότοι προχώρησαν σε σκληρές αερομαχίες με τους Τούρκους εισβολείς, η μία εκ των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή από τα ελληνικά μαχητικά.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε επιπλέον 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, κοντά στο ύψος της Λήμνου και ανατολικά της Ρόδου, με συνολικά 5 drones.