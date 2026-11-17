Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (17/11) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν «πολύ σοβαρά» πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών για ενδεχόμενο σχέδιο του Ιράν να πραγματοποιήσει επίθεση στην Ουάσινγκτον με τη χρήση λεγόμενης «βρόμικης βόμβας».

Οι δηλώσεις του έγιναν στις Φιλιππίνες, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), έπειτα από δημοσίευμα του CNN που επικαλείται εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, η Τεχεράνη ενδέχεται να σχεδιάζει επίθεση στην αμερικανική πρωτεύουσα, με πιθανούς στόχους υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ το Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

Τραμπ: «Ελπίζω να μη συμβεί, αλλά το αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μανίλα, ο Τραμπ ρωτήθηκε για το δημοσίευμα του CNN και το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να σχεδιάζει την πυροδότηση ραδιολογικού εκρηκτικού μηχανισμού στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγνεψε καταφατικά και απάντησε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις σχετικές πληροφορίες.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι μια τέτοια επίθεση επίκειται, ο Τραμπ δήλωσε: «Ελπίζω πως όχι, αλλά το αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά, επειδή αυτοί [οι Ιρανοί] είναι τρελοί».

Παρά την ανησυχία που προκάλεσε το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να περιορίσει τις εκτιμήσεις περί άμεσου κινδύνου.

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Λόρεν Μπις, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν διαρκώς όλες τις πιθανές απειλές.

«Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και παρακολουθούμε κάθε πιθανή απειλή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές κατά της αμερικανικής επικράτειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είναι η «βρόμικη βόμβα»

Η αποκαλούμενη «βρόμικη βόμβα» είναι ένας εκρηκτικός μηχανισμός που συνδυάζει συμβατικά εκρηκτικά με ραδιενεργά υλικά.

Σε αντίθεση με ένα πυρηνικό όπλο, δεν προκαλεί πυρηνική έκρηξη. Η βασική απειλή προέρχεται από την πιθανή διασπορά ραδιενεργού υλικού και τη ρύπανση της περιοχής όπου σημειώνεται η έκρηξη.

Οι ανησυχίες για τη χρήση τέτοιων μηχανισμών εντάθηκαν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, αν και δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα επίθεση αυτού του είδους.

Ο Μικ Μαλρόι, πρώην αξιωματικός της CIA και πρώην αναπληρωτής βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, εξήγησε στο BBC ότι μια «βρόμικη βόμβα» μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση, ακόμη και χωρίς να διαθέτει τις καταστροφικές δυνατότητες ενός πυρηνικού όπλου.

«Παρότι δεν είναι όπλο μαζικής καταστροφής, μπορεί να αποτελέσει όπλο μαζικής αναστάτωσης», σημείωσε.

Ιράν: «Αβάσιμες καταγγελίες και πολεμοχαρής προπαγάνδα»

Η Τεχεράνη απέρριψε κατηγορηματικά το δημοσίευμα του CNN, κατηγορώντας την αμερικανική πλευρά ότι επιχειρεί να δημιουργήσει το κατάλληλο επικοινωνιακό κλίμα για νέες ενέργειες εναντίον του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X:

«Εκείνοι που ξεκίνησαν την επιθετικότητα εναντίον του Ιράν επιχειρούν τώρα να προετοιμάσουν το έδαφος στα μέσα ενημέρωσης για τα σκοτεινά σχέδιά τους, κατασκευάζοντας και διαδίδοντας αβάσιμους ισχυρισμούς».

The baseless allegations seeking to link Iran’s dams to missile bases constitute yet another example of a malicious campaign to manufacture propaganda and security pretexts aimed at justifying attacks on a country’s vital infrastructure. During the recent acts of aggression by the USrael against Iran, water storage reservoirs in Khomeyn (Markazi Province), Haftkel (Khuzestan Province), and Bamani (Sirik), as well as desalination facilities on Qeshm Island, in Nikshahr and Tis (Sistan and Baluchestan Province), and in the village of Banji in Jask, were targeted. These attacks disrupted or cut off water supplies to civilian populations and residential areas.

Portraying the geographical proximity of civilian infrastructure to military facilities as grounds for designating it a legitimate military target is neither a credible argument nor a substantiated claim. Rather, it is a sinister fallacy intended to legitimize attacks against civilian infrastructure and normalize grave violations of international humanitarian law.

Although the United States today appears to maintain, with an air of arrogance and a medieval mindset, that the law need not be invoked when dealing with those who wield the sword, international humanitarian law – particularly Article 56 of Additional Protocol I to the Geneva Conventions – provides special protection for dams and similar installations.

Those who initiated the aggression against Iran are now seeking to lay the media groundwork for their sinister designs by manufacturing and disseminating baseless allegations, including the recent claims published by The New York Times and the fabricated media narrative surrounding an alleged “dirty bomb” propagated by CNN. Step by step, they are attempting to manufacture a veneer of legitimacy for further aggression and atrocities. Iran knows well how to respond to any act of aggression and ensure that it is met with an unforgettable response. The international community, however, must recognize that silence and appeasement in the face of sinister campaigns to normalize flagrant violations of international legal norms and fundamental humanitarian and moral principles will have devastating consequences – not merely for the region, but for humanity as a whole. — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) November 17, 2026

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του προέδρου του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής των έμμεσων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

«Οι ίδιες επιχειρήσεις προβοκάτσιας, η ίδια πολεμοκαπηλία, νέα λογότυπα», έγραψε στο X, απορρίπτοντας τις αμερικανικές αναφορές.

Ερωτήματα για την αξιοπιστία και τη χρονική συγκυρία των πληροφοριών

Ειδικοί σε θέματα εθνικής ασφάλειας εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το μέγεθος και την αμεσότητα της πιθανής απειλής.

Ο Ιμράν Μπαγιούμι, ειδικός σε θέματα γεωστρατηγικής στο Atlantic Council της Ουάσινγκτον και πρώην σύμβουλος πολιτικής του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, δήλωσε στο BBC ότι παραμένει ασαφές πόσο σοβαρή είναι η συγκεκριμένη απειλή.

«Το Ιράν έχει σχεδιάσει και απειλήσει να επιτεθεί στις ΗΠΑ στο παρελθόν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν είναι επίσης σαφές γιατί οι συγκεκριμένες πληροφορίες δημοσιοποιούνται τώρα.

Η υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο σε μια περίοδο κατά την οποία στελέχη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και της κυβέρνησης Τραμπ επιδιώκουν την ανανέωση κρίσιμων νομοθετικών εξουσιών παρακολούθησης.

Ειδικότερα, η διάταξη 702 του νόμου περί Παρακολούθησης Ξένων Υπηρεσιών Πληροφοριών (FISA), που επιτρέπει στις ΗΠΑ τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με αλλοδαπούς στόχους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πρόκειται να λήξει τον Μάρτιο του 2027.

Οι σχετικές συζητήσεις στο Κογκρέσο διεξάγονται ενώ συνεχίζεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, μετά την έναρξη του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο του 2026.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση για επικείμενη ιρανική επίθεση στην Ουάσινγκτον, ενώ οι αμερικανικές Αρχές δηλώνουν ότι συνεχίζουν να αξιολογούν τις διαθέσιμες πληροφορίες.