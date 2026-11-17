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Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ το 2028 ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, δηλώνοντας ότι θα λάβει την τελική του απόφαση μέσα στο 2027, την ώρα που οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να ανασυνταχθούν μετά τη βαριά ήττα τους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Βανς απέφυγε να δεσμευτεί για το εάν θα θέσει υποψηφιότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν βιάζεται να ανακοινώσει τις προθέσεις του.

«Δεν έχω πάρει κάποια απόφαση. Θα το ξεκαθαρίσουμε κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη χρονιά», δήλωσε.

Όταν η παρουσιάστρια Λόρα Ίνγκραχαμ επέμεινε να μάθει περισσότερα για τα πολιτικά του σχέδια, εκείνος απάντησε: «Όταν πάρω μια απόφαση, θα αφοσιωθώ πλήρως σε αυτήν, όποια κι αν είναι».

Σύμφωνα με το BBC, οι δηλώσεις αυτές έρχονται εν μέσω αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου, μετά την εκλογική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών.

Ο πιθανός διάδοχος του Τραμπ και οι αντίπαλοι για το 2028

Οι εικασίες σχετικά με τις προεδρικές φιλοδοξίες του Βανς ξεκίνησαν ήδη από το 2024, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τον επέλεξε ως υποψήφιο αντιπρόεδρό του.

Η επιλογή αυτή τον τοποθέτησε στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη μελλοντική ηγεσία του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), καθώς ανέλαβε καθήκοντα ως ένας από τους νεότερους αντιπροέδρους στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο ίδιος απέφευγε συστηματικά να αναφερθεί στις προσωπικές πολιτικές του φιλοδοξίες.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές, όταν υποστηρικτές του τον καλούσαν να διεκδικήσει την προεδρία το 2028, ο Βανς απαντούσε ότι προτεραιότητα των Ρεπουμπλικανών έπρεπε να είναι η εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου.

Πρόσωπα από το περιβάλλον του δήλωσαν στο BBC ότι το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών δεν άλλαξε το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεών του.

Παρότι συνεργάτες του εκτιμούν ότι τελικά θα είναι υποψήφιος, θεωρούν πως ενδέχεται να περιμένει αρκετούς μήνες πριν καταλήξει.

Σε κάθε περίπτωση, η μάχη για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών αναμένεται να προσελκύσει αρκετά ισχυρά στελέχη του κόμματος.

Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται βρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ, ο απερχόμενος κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις και ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Κρις Κρίστι.

Ο Τραμπ έχει επαινέσει επανειλημμένα τόσο τον Βανς όσο και τον Ρούμπιο, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει εάν θα στηρίξει κάποιον υποψήφιο στις εκλογές του 2028.

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι πολιτικές αποστάσεις από τον Τραμπ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοποθετήσεις του Βανς σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο έχει συνδέσει με την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι η σύγκρουση είχε σημαντικό πολιτικό κόστος για το κόμμα.

Παρουσίασε μάλιστα ένα σχέδιο για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, το οποίο περιλάμβανε τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή της κυβερνητικής προσοχής στην οικονομία.

Σύμφωνα με το BBC, η παρέμβασή του ερμηνεύτηκε ευρέως ως μια πρώτη προσπάθεια πολιτικής διαφοροποίησης από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει μιας πιθανής προεδρικής υποψηφιότητας.

Ωστόσο, στη συνέντευξή του στο Fox News, ο Βανς επιχείρησε να διαψεύσει την ύπαρξη διαφωνιών με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος στο Ιράν είχε «πολιτικό κόστος», υποστηρίζοντας όμως ότι αυτό δεν έχει επηρεάσει τη σχέση του με τον Τραμπ.

«Δεν υπάρχει καμία διαφορά» μεταξύ του προέδρου και των υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, όσον αφορά τον πόλεμο, διαβεβαίωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν πρόκειται να επιτρέψει η σύγκρουση, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, να εξελιχθεί σε έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος.

Ο Βανς δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει η στρατιωτική εμπλοκή να εξελιχθεί ούτε καν σε «δέσμευση δύο ετών».

Τι είπε για το αεροπορικό χάος και το σκάνδαλο της Nvidia

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην εκτεταμένη δυσλειτουργία του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η οποία προκάλεσε την περασμένη εβδομάδα πολύωρη αναστολή των αεροπορικών μετακινήσεων στις ΗΠΑ.

Ο Βανς κάλεσε τους νομοθέτες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα πριν από την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Παράλληλα, σχολίασε το σκάνδαλο που οδήγησε στην παραίτηση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και τις καταγγελίες σχετικά με τη γυναίκα με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και η οποία θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο Βανς ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία για την ακρίβεια των συγκεκριμένων ισχυρισμών.

«Υπάρχει έλλειψη σαφήνειας γύρω από το θέμα. Δεν γνωρίζω, και ούτε ο πρόεδρος γνωρίζει, εάν αυτή η γυναίκα ήταν κατάσκοπος ή όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τις αμερικανοκινεζικές σχέσεις, καθώς εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την πιθανή πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένη αμερικανική τεχνολογία.

Με την επόμενη προεδρική αναμέτρηση να πλησιάζει, ο Βανς καλείται πλέον να διαχειριστεί μια λεπτή πολιτική ισορροπία: να διατηρήσει την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ και των ψηφοφόρων του MAGA, χωρίς να αγνοήσει τη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε στις ενδιάμεσες εκλογές.