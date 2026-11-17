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Σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με τους διαδηλωτές να κατευθύνονται προς την αμερικανική πρεσβεία. Στην κεφαλή του συλλαλητηρίου βρίσκεται ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, με πανό που αναγράφουν τα συνθήματα «Αντίσταση για πάντα στο φασισμό» και «Ανοιχτό Ελεύθερο Πολυτεχνείο».

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, φορείς, κόμματα, οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου, που συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία Κλαυθμώνος και στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη.

Μεταξύ των κεντρικών συνθημάτων των φοιτητικών συλλόγων είναι τα «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία, εμπρός για της γενιάς μας τα Πολυτεχνεία» και «Το Πολυτεχνείο ανήκει στον λαό».

Νωρίτερα, μετά το κλείσιμο των πυλών του Πολυτεχνείου, φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν προσυγκέντρωση και κατευθύνθηκαν προς το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, όπου περίμεναν την έναρξη της κύριας διαδήλωσης.

Περίπου στις 15:30 ξεκίνησε και η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα, με προορισμό την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Παράλληλα, από τη συμβολή των οδών Σταδίου και Γεωργίου Σταύρου ξεκίνησε η αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση, επίσης με κατεύθυνση την αμερικανική πρεσβεία.

Λόγω των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, βρίσκονται σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας.