«Το αιμάτωμα υποχωρεί, όμως η ζημιά που έχει γίνει στον εγκέφαλο είναι μεγάλη», ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ο Ανδρέας Στρατής, πνευμονολόγος και εντατικολόγος, μιλώντας το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου στο «Πρωινό», για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Καλλιβωκά.

Αναφερόμενος στην κατάσταση του καταξιωμένου ηθοποιού, ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος, είπε ότι: «Καλημέρα και σε εσάς. Υπάρχει μια στασιμότητα. Δυστυχώς, υπάρχει μια νευρολογική στασιμότητα.

Δεν έχουμε την εγκεφαλική δραστηριότητα που θα θέλαμε εμείς να έχει ο ασθενής, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στην αποσωλήνωσή του. Δεν είναι σε καταστολή, όμως ο ασθενής δεν μας δείχνει τα σημάδια που θα θέλαμε εμείς από την εγκεφαλική του λειτουργία, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον».

«Ο εγκέφαλος είναι σε ένα σοκ»

Στη συνέχεια, ο ειδικός εξήγησε πως: «Το αιμάτωμα υποχωρεί, όμως η ζημιά που έχει γίνει στον εγκέφαλο είναι μεγάλη. Ο εγκέφαλος είναι σε ένα σοκ και περιμένουμε να αντιδράσει ο ίδιος του ο οργανισμός, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι περαιτέρω. Το κάθε περιστατικό κύριε Λιάγκα είναι ξεχωριστό, σε άλλους αντιδράει και σε άλλους δεν αντιδράει».

«Εδώ, το μειονέκτημα για τον κύριο Καλλιβωκά είναι πως είναι 96 ετών και ο εγκέφαλός του είναι ένας εγκέφαλος ενός 96χρονου, με ό,τι πάει να πει αυτό και ό,τι συνεπάγεται. Δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας, στις πόσες ημέρες πρέπει να περιμένουμε. Απλώς όσο περνάει ο καιρός και δεν έχουμε κάποια σημάδια, τόσο η κλεψύδρα αδειάζει αρνητικά για τον ασθενή», πρόσθεσε.