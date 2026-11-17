Τηλεθέαση (16/11): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή και την prime time ζώνη τη Δευτέρα;

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση στο γενικό και το δυναμικό κοινό. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ελλάδα-Σερβία στον ALPHA κατέγραψε 35,2% στην prime time, ενώ στην πρωινή ζώνη υψηλά ποσοστά συγκέντρωσαν εκπομπές όπως το «Σήμερα», η «Κοινωνία Ώρα MEGA», οι «Αταίριαστοι» και η «Super Κατερίνα».