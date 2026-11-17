Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 20,9%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 19,7%
- ALPHA – Happy Day 13,7%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 12,7%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 10,3%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,1%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 5,6%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,7%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 20,1%
- ΣΚΑΪ – Live You 18,8%
- ALPHA – Super Κατερίνα 11,1%
- ANT1 – Το Πρωινό 10,9%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,2%
- OPEN – 10 Παντού 9,2%
- STAR – Stars System 7,8%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,7%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4,4%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,6%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Ελλάδα-Σερβία 35,2%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,4%
- ANT1 – Ντέρτι 12,8%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 12,6%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 11,8%
- ALPHA – Pre Game 11,2%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9%
- STAR – First Dates 8,2%
- MEGA – Κάμπινγκ 8,1%
- OPEN – Κόκκινη Γραμμή 2,8%
- ΕΡΤNEWS – Ευθέως 1,3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 14,7%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 11,9%
- ALPHA – Happy Day 11,8%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 10,7%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 5,8%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 5,2%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 2,8%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,7%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Super Κατερίνα 12,4%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 12,2%
- STAR – Stars System 11,9%
- ΣΚΑΪ – Live You 10,6%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,6%
- ANT1 – Το Πρωινό 10%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 9,3%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,6%
- OPEN – 10 Παντού 3,3%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,5%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Ελλάδα-Σερβία 35,2%
- ALPHA – Pre Game 13,7%
- STAR – First Dates 11,5%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9,2%
- ANT1 – Ντέρτι 8,1%
- MEGA – Κάμπινγκ 7,8%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 7,4%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,2%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 5,6%
- OPEN – Κόκκινη Γραμμή 2,4%
- ΕΡΤNEWS – Ευθέως 0,7%