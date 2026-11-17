Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια για την Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:30 Magenta Sport 6 | Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς (Nitto ATP Finals 2026)
15:00 Magenta Sport 6 | Αρτούρ Φις – Ραφαέλ Χόδαρ (Nitto ATP Finals 2026)
18:00 Novasports 4HD | Ντουμπάι – Αναντολού Εφές (EuroLeague)
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Ολλανδία (Προκριματικά EuroBasket Γυναικών)
19:00 Novasports Prime | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (EuroLeague)
19:00 Magenta Sport 6 | Τέο Αριμπάτζε/Αλμπάνο Ολιβέτι – Ορλάντο Λουζ/Ραφαέλ Μάτος (Nitto ATP Finals 2026)
20:00 Novasports 5HD | Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν (EuroLeague)
20:00 Novasports 3HD | Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague)
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ερμής Ζωγράφου – Αθήνα Futsal (Super League)
21:00 Magenta Sport 4 | Άντβερπ Τζάιαντς – Σαλόν Βίλπας (FIBA Basketball Champions League)
21:30 Novasports Start | Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague)
21:30 Novasports 4HD | Μπαρτσελόνα – Παρί (EuroLeague)
21:30 Novasports 2HD | Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague)
21:30 Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Μπεν Σέλτον (Nitto ATP Finals 2026)
21:45 Novasports Premier League | Ουαλία – Πορτογαλία (UEFA Nations League)
21:45 Novasports Extra 3 | Δανία – Νορβηγία (UEFA Nations League)
21:45 Novasports Extra 2 | Ουγγαρία – Βόρεια Ιρλανδία (UEFA Nations League)
21:45 Novasports Extra 1 | Ιρλανδία – Κόσοβο (UEFA Nations League)
21:45 Novasports News | Πολωνία – Σουηδία (UEFA Nations League)
21:45 Novasports 6HD | Ουκρανία – Γεωργία (UEFA Nations League)
21:45 Novasports 3HD | Παρτίζαν – Βαλένθια (EuroLeague)
22:00 Novasports Prime | Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός (EuroLeague)