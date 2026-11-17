Όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, η πρώτη συμβουλή που ακούμε συνήθως είναι να περιορίσουμε το αλάτι. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση αναδεικνύει έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα: το κάλιο. Η επαρκής πρόσληψή του, σε συνδυασμό με τη μείωση του νατρίου, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην προστασία της καρδιαγγειακής υγείας. Μάθετε γιατί η ισορροπία αυτών των δύο μετάλλων έχει τόσο μεγάλη σημασία και πώς μπορείτε να την πετύχετε μέσα από τη διατροφή σας.

Υπέρταση: Η σημασία του καλίου στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Οι οδηγίες για τη διαχείριση της υπέρτασης εστίαζαν παραδοσιακά στη μείωση του νατρίου (αλατιού) και όχι στην αύξηση της πρόσληψης καλίου. Αυτή η προσέγγιση, όμως, αρχίζει πλέον να αλλάζει. Η σωστή ισορροπία νατρίου και καλίου είναι καθοριστική για τον έλεγχο της πίεσης. Διεθνείς και αμερικανικοί οργανισμοί δημόσιας υγείας υπογραμμίζουν πλέον τη σημασία της αυξημένης πρόσληψης καλίου, σε συνδυασμό με τη μείωση του αλατιού, για τη βέλτιστη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Ο περιορισμός του νατρίου είναι απλός, αλλά δεν αρκεί

Δεκαετίες ερευνών έχουν συνδέσει την υπερβολική κατανάλωση νατρίου με την υψηλή αρτηριακή πίεση, την πρόωρη θνησιμότητα και τις χρόνιες αναπηρίες.

Αυτές οι μελέτες ώθησαν το κοινό να φοβάται το αλάτι και να προσπαθεί να το περιορίσει, καθώς αυτή φαινόταν ως μια ασφαλής και εύκολη σύσταση, σύμφωνα με την Dr. Naomi K. Fukagawa, MD, PhD, καθηγήτρια ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Βερμόντ και πρώην διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινης Διατροφής USDA ARS Beltsville.

Σε πρόσφατο άρθρο της στο επιστημονικό περιοδικό The American Journal of Clinical Nutrition, η Fukagawa και οι συνεργάτες της τονίζουν την ανάγκη για τον ταυτόχρονο περιορισμό του νατρίου και την αύξηση του καλίου για την αντιμετώπιση της υπέρτασης. «Τα δεδομένα δείχνουν πλέον ότι η εστίαση σε ένα μόνο θρεπτικό συστατικό δεν είναι η σωστή προσέγγιση. Χρειάζεται μια πιο ολιστική οπτική για το τι βάζουμε στο πιάτο μας», δήλωσε η ειδικός.

Το πλεονάζον νάτριο κατακρατά νερό στην κυκλοφορία του αίματος, αυξάνοντας την αρτηριακή πίεση. Όταν καταναλώνετε περισσότερο κάλιο, το σώμα αποβάλλει περισσότερο νάτριο μέσω των ούρων, μετριάζοντας τις αρνητικές του επιδράσεις. Επιπλέον, το κάλιο χαλαρώνει τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων, παράγοντας που είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της πίεσης.

Πόσο κάλιο χρειάζεστε την ημέρα

Οι οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association) για την αρτηριακή πίεση συνιστούν ημερήσια πρόσληψη καλίου μεταξύ 3.500 και 5.000 mg και πρόσληψη νατρίου χαμηλότερη από 1.500 mg.

Όλο και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι μια διατροφή χαμηλή σε νάτριο και πλούσια σε κάλιο οφελεί την υγεία της καρδιάς και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με την Kathryn Foti, PhD, MPH, επίκουρη καθηγήτρια επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ.

«Διαθέτουμε επίσης νέες προσεγγίσεις για τη μείωση του νατρίου και την αύξηση του καλίου κατά την προετοιμασία και την παρασκευή τροφίμων, όπως τα υποκατάστατα αλατιού με βάση το κάλιο», ανέφερε η Foti.

Πώς να αυξήσετε την πρόσληψη καλίου μέσω της διατροφής

Η υψηλή πρόσληψη νατρίου μπορεί να οδηγήσει σε υπερταση (υψηλή πίεση), αλλά η επαρκής πρόσληψη καλίου βοηθά στην εξουδετέρωση των αρνητικών επιδράσεων του νατρίου. Μπορείτε να προσλάβετε κάλιο από φρούτα και λαχανικά, όπως οι μπανάνες, οι χουρμάδες και το πεπόνι, ή να χρησιμοποιήσετε υποκατάστατα αλατιού που είναι πλούσια σε κάλιο και χαμηλά σε νάτριο.

Μια μελέτη του 2021 σε 20.995 ενήλικες στην Κίνα με υψηλή αρτηριακή πίεση έδειξε ότι η χρήση υποκατάστατου αλατιού με κάλιο αντί για το κοινό μαγειρικό αλάτι βοήθησε στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου και θανάτου.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν διαφορά στη γεύση εάν το υποκατάστατο αλατιού δεν περιέχει περισσότερο από 30% χλωριούχο κάλιο, σημείωσε η Foti. Ωστόσο, μην χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που βάζετε συνήθως απλώς επειδή περιέχει κάλιο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα που λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα ή αντιμετωπίζουν νεφρικά προβλήματα.

Κάλιο και νεφρική λειτουργία: Πότε η αυξημένη πρόσληψη μπορεί να είναι επικίνδυνη

Η μη ρυθμισμένη υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους νεφρούς με την πάροδο του χρόνου. Οι υγιείς νεφροί φιλτράρουν το αίμα και αποβάλλουν το πλεονάζον κάλιο μέσω των ούρων. Ωστόσο, οι νεφροί με βλάβη ενδέχεται να δυσκολεύονται να αποβάλουν το κάλιο, με αποτέλεσμα αυτό να συσσωρεύεται στο αίμα και να προκαλεί ναυτία, κόπωση, λιποθυμία, παράλυση ή καρδιακή αρρυθμία.

«Εάν έχετε μειωμένη νεφρική λειτουργία ή ανεπάρκεια, σας συμβουλεύουν ότι το κάλιο είναι εχθρός σας. Όμως, ο κόσμος συχνά δεν κατανοεί ότι το σώμα και τα νεφρά ρυθμίζουν τον όγκο των υγρών μέσω της ανταλλαγής νατρίου και καλίου που αποβάλλονται στα ούρα», εξήγησε η Fukagawa.

Η επαρκής πρόσληψη καλίου μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιας νεφρικής νόσου. Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν επίσης ότι οι άνθρωποι με νεφρική νόσο ενδέχεται να ωφεληθούν από την αύξηση της πρόσληψης καλίου ως στρατηγική διαχείρισης της αρτηριακής πίεσης, αν και απαιτείται επιπλέον έρευνα για την πλήρη κατανόηση αυτής της σχέσης.

Ωστόσο, για τους ανθρώπους που πάσχουν ήδη από νεφρική νόσο, η υπερβολική ποσότητα καλίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι υγιεινό να αποκλείσετε εντελώς όλα τα φρούτα και τα λαχανικά που είναι πλούσια σε κάλιο. Συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας σχετικά με την υγεία των νεφρών σας πριν αυξήσετε το κάλιο στη διατροφή σας.