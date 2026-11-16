Μεσολόγγι: Πέθανε 79χρονη έπειτα από πτώση σε θέατρο

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Την τελευταία της πνοή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, άφησε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11) μία 79χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από πτώση σε θέατρο στο Μεσολόγγι, το βράδυ του Σαββάτου (14/11).

Η γυναίκα είχε μεταβεί στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για να παρακολουθήσει θεατρική παράσταση. Ωστόσο, λίγο πριν από την έναρξή της, παραπάτησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Σύμφωνα με το aixminews.gr, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η 79χρονη δεν ανέκτησε τις αισθήσεις της μετά την πτώση. Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που βρίσκονταν στον χώρο, έσπευσαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Αρχικά, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, ωστόσο η σοβαρότητα της κατάστασής της κατέστησε αναγκαία τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Ρίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της δύο ημέρες μετά το περιστατικό.

Την Τρίτη η κηδεία της

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου, όπου η 79χρονη ήταν γνωστή τόσο για την επαγγελματική της πορεία όσο και για τη φιλανθρωπική και εθελοντική της δράση.

Είχε εργαστεί επί σειρά ετών ως δικαστική υπάλληλος στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, από όπου συνταξιοδοτήθηκε, ενώ είχε αναπτύξει σημαντική κοινωνική προσφορά μέσω της συμμετοχής της σε εθελοντικές δραστηριότητες.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Μεσολογγίου. Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 14:30, προκειμένου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώριζαν να την αποχαιρετήσουν.