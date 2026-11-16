Θύμα απάτης ηλικιωμένη στην Πάτρα: Της άρπαξαν 85.000 ευρώ με το πρόσχημα ότι θα τα καταγράψει drone για την εφορία

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άλλη μία απάτη σε βάρος ηλικιωμένης σημειώθηκε στην Πάτρα, με τους δράστες να καταφέρνουν να αποσπάσουν το ποσό των 85.000 ευρώ.
  • Άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή και την έπεισε να βγάλει τα χρήματα έξω από το σπίτι της, προκειμένου να καταγραφούν από drone για λογαριασμό της εφορίας.
  • Η γυναίκα άφησε τις οικονομίες της σε σακούλα έξω από το σπίτι και τα χρήματα εξαφανίστηκαν, με την Ασφάλεια Πατρών να ερευνά την υπόθεση για τον εντοπισμό των δραστών.

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Άλλη μία απάτη σε βάρος ηλικιωμένης συνέβη στην Πάτρα, με τους δράστες να καταφέρνουν να αποσπάσουν το ποσό των 85.000 ευρώ από τη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και παρουσιάστηκε ως λογιστής. Tην έπεισε ότι έπρεπε να βγάλει τα χρήματα, που είχε στο σπίτι της έξω απ’ αυτό, προκειμένου να καταγραφούν από drone για λογαριασμό της εφορίας.

Τοποθέτησε 85.000 ευρώ σε σακούλα, έξω από το σπίτι της

Η γυναίκα, πιστεύοντας όσα της έλεγε ο δήθεν λογιστής, συγκέντρωσε τις οικονομίες της, ύψους 85.000 ευρώ, τις τοποθέτησε σε σακούλα και τις άφησε έξω από το σπίτι της.

Τα χρήματα εξαφανίστηκαν, με την ηλικιωμένη να αντιλαμβάνεται στη συνέχεια ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Η Ασφάλεια Πατρών έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης και συλλέγει στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών.

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