Θύμα απάτης ηλικιωμένη στην Πάτρα: Της άρπαξαν 85.000 ευρώ με το πρόσχημα ότι θα τα καταγράψει drone για την εφορία

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Άλλη μία απάτη σε βάρος ηλικιωμένης συνέβη στην Πάτρα, με τους δράστες να καταφέρνουν να αποσπάσουν το ποσό των 85.000 ευρώ από τη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και παρουσιάστηκε ως λογιστής. Tην έπεισε ότι έπρεπε να βγάλει τα χρήματα, που είχε στο σπίτι της έξω απ’ αυτό, προκειμένου να καταγραφούν από drone για λογαριασμό της εφορίας.

Τοποθέτησε 85.000 ευρώ σε σακούλα, έξω από το σπίτι της

Η γυναίκα, πιστεύοντας όσα της έλεγε ο δήθεν λογιστής, συγκέντρωσε τις οικονομίες της, ύψους 85.000 ευρώ, τις τοποθέτησε σε σακούλα και τις άφησε έξω από το σπίτι της.

Τα χρήματα εξαφανίστηκαν, με την ηλικιωμένη να αντιλαμβάνεται στη συνέχεια ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Η Ασφάλεια Πατρών έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης και συλλέγει στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών.