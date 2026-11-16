ΗΠΑ: Ξανά στο εδώλιο η Λίντσεϊ Κλάνσι για τη δολοφονία των τριών παιδιών της – Αντιμέτωπη με ισόβια κάθειρξη τον Μάρτιο

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Σε νέα δίκη θα οδηγηθεί η 36χρονη Λίντσεϊ Κλάνσι από τη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της τον Ιανουάριο του 2023, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση σχετικά με την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών μετά τον τοκετό.

Σύμφωνα με το Reuters, ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν όρισε τη Δευτέρα (16/11) ως ημερομηνία έναρξης της δεύτερης δίκης την 29η Μαρτίου 2027, καθώς οι ένορκοι στην πρώτη δίκη δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία.

Η Κλάνσι βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και, εάν καταδικαστεί, θα της επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Ο ένας ένορκος που εμπόδισε την έκδοση ετυμηγορίας

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, ο δικαστής κήρυξε άκαρπη την πρώτη δίκη, καθώς ένα από τα 12 μέλη του σώματος των ενόρκων αρνήθηκε να συνταχθεί με τους υπόλοιπους.

Σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις που παραχώρησαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ορισμένοι ένορκοι αποκάλυψαν ότι ήταν έτοιμοι να κρίνουν την Κλάνσι αθώα λόγω έλλειψης ποινικού καταλογισμού, ωστόσο ένας ένορκος επέμεινε στη διαφωνία του.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας της Δευτέρας, η βοηθός εισαγγελέα Τζένιφερ Σπραγκ ενημέρωσε τον δικαστή ότι και στη δεύτερη δίκη θα χρειαστεί σώμα ενόρκων.

Σύμφωνα με τον συνήγορο της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η εισαγγελία σκοπεύει να επιδιώξει εκ νέου την καταδίκη της για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, αντί να προχωρήσει σε ελαφρύτερες κατηγορίες.

«Ο κύβος ερρίφθη», σχολίασε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Η δολοφονία των τριών παιδιών και η επιλόχεια ψύχωση

Η Λίντσεϊ Κλάνσι κατηγορείται για τη δολοφονία της 5χρονης κόρης της, Κόρα, του 3χρονου γιου της, Ντόσον, και του μόλις οκτώ μηνών γιου της, Κάλαν.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δίκης, καμία από τις δύο πλευρές δεν αμφισβήτησε ότι η Κλάνσι στραγγάλισε τα τρία παιδιά της στις 24 Ιανουαρίου 2023, στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στο Ντάξμπερι, προάστιο της Βοστώνης.

Στη συνέχεια, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτη.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η 36χρονη βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης όταν σκότωσε τα παιδιά της και ότι δεν έφερε ποινική ευθύνη για τις πράξεις της.

Σε περίπτωση που το δικαστήριο δεχθεί το συγκεκριμένο επιχείρημα, η Κλάνσι θα εγκλειστεί σε κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο, με την παραμονή της εκεί να υπόκειται σε τακτική δικαστική επανεξέταση.

Απορρίφθηκε το αίτημα για παύση της δίωξης

Την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για απόρριψη των κατηγοριών, η οποία υποστήριζε ότι η διεξαγωγή δεύτερης δίκης θα παραβίαζε τα συνταγματικά δικαιώματα της Κλάνσι.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει η νέα δίκη να πραγματοποιηθεί τον Μάιο ή αργότερα, επικαλούμενοι προβλήματα προγραμματισμού.

Αντίθετα, οι συνήγοροι της 36χρονης επιθυμούσαν η διαδικασία να ξεκινήσει πριν από τη συνταξιοδότηση του δικαστή Σάλιβαν τον Ιούνιο, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάθεση της υπόθεσης σε νέο δικαστή.

«Όλοι έχουμε χειριστεί υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί εκ νέου. Και γενικά, όσο πιο σύντομα επαναλαμβάνεται μια δίκη, τόσο το καλύτερο για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές», δήλωσε ο δικαστής.