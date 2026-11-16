Ντέρτι: Ο Λεωνίδας μαθαίνει ότι ο Αλέκος σχετίζεται με το θάνατο του γιου του

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Το νέο επεισόδιο της σειράς “Ντέρτι” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Η αποκάλυψη της σχέσης της Στέλλας και του Άρη αναστατώνει τους πάντες, όμως οι δυο τους καταλαβαίνουν πως δεν θέλουν πια να κρύβονται.

Ο Αλέκος και η Ξένια επιχειρούν να ελέγξουν την κατάσταση, ενώ η Στέλλα αντιδρά στην παρέμβαση της μητέρας της και ο Άρης έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο δεσμός τους για την αποστολή.

Ο Παύλος εξοργίζεται όταν μαθαίνει την αλήθεια και η σύγκρουσή του με τον Άρη φτάνει στα άκρα, καθώς φοβάται πως κινδυνεύουν τόσο η επιχείρηση όσο και η καριέρα του φίλου του.

Παράλληλα, ο Πασχάλης συνεχίζει να πλησιάζει επικίνδυνα την αλήθεια για τον Κωστή και αποφασίζει να αποκαλύψει στον Λεωνίδα και τη Μάρθα όσα έχει ανακαλύψει για τον Αλέκο.

Ο Μιχάλης και η Ρένα προσπαθούν να κλείσουν οριστικά τη σχέση τους, ενώ ο Λευτέρης αναλαμβάνει την ευθύνη του και κάνει ένα βήμα πίσω.

Η Φανή και ο Χρήστος έρχονται ξανά πιο κοντά, την ώρα που ένα αθώο ψέμα του Χρήστου για μια δήθεν κοπέλα τον βάζει σε νέους μπελάδες.

Και καθώς ο Μίλτος ανακαλύπτει στο δωμάτιο του Χρήστου ένα κρυμμένο σακίδιο γεμάτο χρήματα, ο Λεωνίδας εμφανίζεται μπροστά στον Αλέκο με το κλειδί του Κωστή και απαιτεί επιτέλους απαντήσεις.

Δείτε το τρέιλερ

Δείτε αποσπάσματα επεισοδίου 

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